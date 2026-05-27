به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، محلات شرقی، مرکزی و غربی شهر غزه عصر سه شنبه شاهد دست‌کم پنج انفجار بزرگ و پی‌درپی بود که لرزه بر اندام ساکنان این منطقه انداخت.

بر اساس گزارش‌های میدانی، جنگنده‌های ارتش اشغالگر یک آپارتمان مسکونی در نزدیکی چهارراه «بامیرا» واقع در غرب شهر غزه را به طور مستقیم هدف قرار دادند. همچنین گزارش شده است که یک ساختمان دو طبقه دیگر در مرکز شهر غزه نیز مورد اصابت موشک‌های صهیونیستی قرار گرفته است.

در پی این حملات وحشیانه، تاکنون شهادت سه شهروند فلسطینی (از جمله یک زن) تأیید شده و بیش از ۲۰ نفر دیگر نیز به شدت زخمی شده‌اند. رسانه‌های عبری در توجیه این جنایت مدعی شدند که هدف از این عملیات، ترور شخصی به نام «محمود عوده» بوده است.

این تجاوزات در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض آتش‌بس، اقدام به بمباران مناطق غیرنظامی کرده است.