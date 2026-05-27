اقامه نماز عید قربان در مناطق مختلف نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شهروندان فلسطینی ساکن غزه صبح امروز چهارشنبه نماز عید قربان را در فضای باز میدان السرایا اقامه کردند.

صدها فلسطینی دیگر نیز نماز عید را بر روی آوار مسجد الهدی در شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه اقامه کردند؛ مسجدی که در جریان حملات رژیم صهیونیستی تخریب شده است.

با وجود ویرانی گسترده، آوارگی و بحران انسانی در نوار غزه، فلسطینیان در مناطق مختلف این باریکه نماز عید قربان را در فضاهای باز، میان خرابه‌ها و بر بقایای مساجد ویران‌ شده برگزار کردند.

طبق آمار رسمی، از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدا به ۹۰۶ نفر، شمار زخمی‌ها به ۲ هزار و ۷۴۷ نفر و موارد بیرون کشیدن پیکرها از زیر آوار به ۷۸۱ مورد رسیده است.

همچنین از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۷۲ هزار و ۸۰۳ نفر و شمار مجروحان نیز به ۱۷۲ هزار و ۸۵۵ نفر افزایش یافته است.