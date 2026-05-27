ماموستا محمودی: عید قربان نماد پیروزی بر نفس و شیطان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد محمودی در خطبه‌های نماز عید سعید قربان، با تبریک این عید بزرگ به عموم مسلمانان جهان و طلب قبولی طاعات و عبادات، به بیان فضائل و احکام این روز بزرگ پرداخت و اظهار کرد: حقیقت عید قربان ریشه در امتحان بزرگ الهی برای حضرت ابراهیم خلیل‌الله و فرزندش حضرت اسماعیل(ع) دارد.

وی افزود: تمام زندگی حضرت ابراهیم و خانواده ایشان، وقف طاعت و عبادت پروردگار بود. زمانی که به دستور خداوند، حضرت ابراهیم وظیفه پاکیزگی و نظافت کعبه را برای رکوع و سجود مؤمنان بر عهده گرفت و سپس مأمور به قربانی کردن جگرگوشه‌اش حضرت اسماعیل شد، اوج تسلیم و بندگی خود را به نمایش گذاشت.

ماموستا محمودی با اشاره به فداکاری حضرت اسماعیل و جایگزینی قوچ بهشتی برای قربانی توسط ملائکه تصریح کرد: حقیقت قربانی کردن، پیروزی بر نفس و وسوسه‌های شیطان است و این رویداد تاریخی، نقطه عطفی برای تمام امت اسلامی است تا همواره زندگی‌نامه و سیره حضرت ابراهیم(ع) و خانواده محترمشان را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

احکام قربانی در فقه امام شافعی

امام جمعه روانسر در بخش دیگری از خطبه‌های خود به تشریح احکام فقهی قربانی پرداخت و گفت: در مذهب امام شافعی، قربانی کردن یک سنت مؤکد است و بر کسی که توانایی مالی دارد و خانواده‌ای را تأمین می‌کند، مستحب است که حیوانی را قربانی کند. البته اگر کسی مجرد باشد اما دارای کسب‌وکارتوانایی مالی باشد نیز می‌تواند قربانی کند.

وی با تأکید بر شرایط حیوان قربانی و نیت انجام آن افزود: نیت قربانی باید خالصانه برای پروردگار باشد. همچنین اگر کسی نذر کرده باشد، قربانی بر او واجب می‌شود و در این صورت نمی‌تواند از گوشت آن مصرف کند، بلکه باید تمام آن را به نیازمندان بدهد. اما اگر قربانی به عنوان یک سنت انجام شود، شخص می‌تواند بخشی از گوشت آن را برای خانواده خود نگه دارد و مابقی را بین مستمندان و دوستان تقسیم کند.

ماموستا محمودی با بیان اینکه بسم‌الله الرحمن الرحیم گفتن در هنگام ذبح سنت است، شرایط سنی حیوانات قربانی را نیز یادآور شد و افزود: پرندگان نمی‌توانند به عنوان قربانی ذبح شوند و برای گوسفند یا بز نیز باید حیوان حداقل ۲ سال تمام داشته باشد.

اهمیت صله‌رحم و رفع کینه‌ها در عید قربان

خطیب عید قربان روانسر در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و مهربانی در جامعه اسلامی اظهار داشت: قطع صله‌رحم گناهی کبیره است که فقط با توبه و بازگشت به سمت خداوند بخشیده می‌شود. اولین وظیفه مؤمنان در این روز مبارک، ایجاد محبت، ارتباط سالم با خانواده و سرکشی به اقوام و خویشاوندان است.

وی دومین وظیفه مهم را «اصلاح ذات‌البین» دانست و گفت: ایجاد صلح و آشتی بین دو نفر، دو خانواده یا دو قوم که با هم اختلاف دارند، از سنت‌های پیامبر(ص) و امری بسیار باارزش است. در مقابل، ایجاد تفرقه و اختلاف بین مسلمانان گناهی بزرگ است که در روز قیامت باید پاسخگوی آن باشند.

ماموستا محمودی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) تأکید کرد: پهلوان واقعی کسی نیست که در کشتی پیروز شود، بلکه پهلوان کسی است که در هنگام غضب، بر نفس خود مسلط باشد. در این روزهای مبارک، داشتن کینه در دل معنایی ندارد و مسلمانان باید دل‌های خود را از کینه پاک کنند.

امام جمعه روانسر در پایان سخنان خود با یادآوری سیره سلف صالح و علمای دین در روز عید، از نمازگزاران خواست با سلام، محبت و تبریک این روز به یکدیگر، فضای جامعه را با عطر برادری و اخوت اسلامی عطرآگین کنند و برای قبولی طاعات و عبادات تمامی مسلمانان دعا کرد.