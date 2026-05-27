فرهنگستان علوم به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، فرهنگستان علوم در زمره مؤسسات مشمول این قانون قرار دارد که چند روز قبل در کنار سایر دستگاهها به سامانه iranfoia پیوست.
نهادهایی مانند فرهنگستان هنر، فرهنگستان زبان و ادب پارسی، فرهنگستان علوم پزشکی و فرهنگستان علوم به عنوان موسسات عمومی غیردولتی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند که اکنون همه این فرهنگستان ها برای ارائه اطلاعات به شهروندان به این سامانه متصل شدند.
فرهنگستان های چهارگانه ایران با وجود تنوع حوزه فعالیت، ترکیبی از چهره های فاخر و نخبگان علمی و هنری و ادبی کشور را در بردارد که نقش عالی ترین مجامع علمی و سیاستگذار را در حوزه های علمی، پزشکی و هنر ایفا می کند.
فرهنگستان علوم ایران هم با توجه به ماهیت این دسته از نهادهای علمی در توسعه دانش و بررسی وضعیت علمی کشور و انتشار کتب و مجلات، شفافیت عملکرد، انتشار و دسترسپذیر کردن اطلاعات عمومی این مؤسسات از اهمیت ویژهای برخوردار است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷، از جامعترین قوانین حوزه شفافیت با سه آیین نامه اجرایی و با ۱۳ شیوهنامه مصوب حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را تسهیل و رسمی کرده است.
تاکنون بیش از سه هزار دستگاه عمومی و خصوصی برای پاسخگویی به درخواست اطلاعات مردم در «سامانه ملی انتشار و حق دسترسی آزاد به اطلاعات» عضو شدهاند.
شهروندان میتوانند بدون پرداخت هزینه درخواستهای خود را از طریق سامانه https://iranfoia.ir ثبت و پیگیری کنند.
