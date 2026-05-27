ابلاغ دستورالعمل بهداشتی «حلق» در حج تمتع

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پزشکی حج و زیارت همزمان با ایام تشریق، دستورالعمل بهداشتی انجام «حلق» در حج تمتع را به کاروان‌های زائران ایرانی ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که با هدف حفظ سلامت حجاج، جلوگیری از انتقال بیماری‌ها و ارتقای بهداشت محیط در مشاعر مقدسه تدوین شده است.

در این دستورالعمل بر استفاده از تیغ و وسایل اصلاح شخصی و یکبارمصرف، ضدعفونی تجهیزات، رعایت اصول ایمنی و نظارت مدیران کاروان‌ها و پزشکان تأکید شده است تا فرآیند حلق به‌صورت ایمن و منظم انجام شود.

بر اساس این ابلاغیه، زائرانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای، مشکلات پوستی یا ضعف جسمانی هستند باید انجام حلق را با رعایت ملاحظات پزشکی و تحت نظر عوامل درمانی انجام دهند.

همچنین آموزش زائران پیش از انجام حلق، مدیریت گروهی کاروان‌ها، جمع‌آوری صحیح پسماندهای آلوده و رعایت نظافت محیط از دیگر محورهای مورد تأکید در این دستورالعمل بهداشتی است.

مرکز پزشکی حج و زیارت هدف از اجرای این دستورالعمل را حفظ سلامت زائران، کاهش خطر انتقال بیماری‌ها و ایجاد آرامش و امنیت بیشتر برای حجاج در ایام حضور در مشاعر مقدسه اعلام کرده است.