انجام نخستین مرحله رمی جمرات در سرزمین مِنا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجاج ایرانی پس از استقرار در مِنا، از ساعات اولیه صبح با حضور در مسیرهای منتهی به جمرات، آیین رمی جمره عقبه را با نظم و آرامش بهجا آوردند و با پرتاب سنگریزهها، نماد برائت از شیطان و هوای نفس را به نمایش گذاشتند.
زائران ایرانی در میان خیل عظیم مسلمانان جهان، با ذکر «اللهاکبر» و زمزمه دعا، این بخش از مناسک حج را انجام دادند و لحظاتی سرشار از معنویت، بندگی و اخلاص را تجربه کردند.
بسیاری از حجاج، رمی جمرات را نمادی از مبارزه انسان با وسوسهها و دلبستگیهای دنیوی دانستند.
همزمان با حضور زائران در جمرات، عوامل اجرایی، فرهنگی و درمانی کاروانهای ایرانی نیز با برنامهریزی و مدیریت مسیرها، خدمات لازم را برای تسهیل تردد و حفظ سلامت حجاج ارائه کردند.
زائران ایرانی پس از انجام رمی جمره عقبه، دیگر اعمال روز عید قربان از جمله قربانی و حلق یا تقصیر را انجام میدهند و در روزهای آینده نیز ادامه اعمال رمی جمرات را در سرزمین مِنا بهجا خواهند آورد.
