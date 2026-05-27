به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه های نماز عید قربان گرمسار در مصلای این شهر با بیان اینکه اگر تقوا پیشه کردیم خداوند ما را می پذیرد بیان کرد: داستان هابیل و قابیل شنیدنی است که به هر دو دستور داده شد قربانی آماده کنند اما خداوند از یکی پذیرفت و از دیگری خیر؛ خداوند توا را عامل پذیرش الهی می داند

وی با بیان اینکه اگر انسان تقوا داشت سایر اعمالش هم پذیرفته است، افزود: تقوا مقدم بر همه اعمال است.

امام جمعه گرمسار با اشاره به اعیاد گذشته چون نوروز و فطر و ضمن گرامی داشت عید قربان بیان کرد: ما در حالی سه عید عزیز را پشت سرگذاشتیم که در دل عزادار رهبر شهید انقلاب اسلامی بودیم و این غصه برای ما تمامی ندارد.

آرامی با بیان اینکه از غم شهادت معظم له کاسته نمی شود، گفت: این ایام برای ما زمانی عید می شود که انتقام رهبر شهید را بگیریم.

وی با بیان اینکه خداوند به احترام خون امام شهید، این ملت را مبعوث کرده است، افزود: ۹۰ شب مردم ما به برکت خون رهبر شهید انقلاب در میدان حضور دارند و حماسه آفرینی می کنند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه این حضور مردمی درعالم بی نظیر است، بیان داشت: این بصیرت در عالم بی نظیر است.

آرامی با بیان اینکه ملت ما مبعوث شده اند تا خون رهبر شهید را منتقم باشند، گفت: مسئولان بدانند که مردم بعد از ۹۰ شب حضور انتظار دارند که مشت هایشان دهان آمریکا را خرد کند نه اینکه خدایی نکرده سرسوزنی عقب نشینی انجام شود.

وی افزود: مردم ما سر سوزنی عقب نشینی را از دیپلمات ها و مسئولان نمی پذیرند.