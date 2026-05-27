به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صادقینسب در خطبههای نماز عید سعید قربان در مسجدجامع و مصلی امام خمینی(ره) گناباد، عید قربان را یادآور فداکاریها و ایثارهای حضرت ابراهیم خلیلالرحمان(ع) دانست و ایشان را قهرمان توحید، اخلاص و مبارزه با شرک و طاغوت خواند.
امام جمعه گناباد با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی و تسلیم در برابر قوانین خداوند، افزود: قرآن کریم که بدون هیچ شک و شبههای هدایتگر متقین است، همه ما را به این مهم توصیه نموده است.
وی با اشاره به سیره حضرت ابراهیم (ع)، ایشان را نخستین مهاجر و اولین برپاکننده پرچم جهاد در راه خدا معرفی کرد و گفت: آن حضرت با وجود آگاهی از قدرت نمرود ستمگر و جنایتکار، هیچ بیمی به دل راه نداد و با تبر بتها را در هم شکست. این راه توکل و مبارزه، طریقت همه پیامبران و ائمه معصومین (ع) بوده است.
صادقینسب با تأکید بر اینکه رسالت همه رسولان الهی دعوت به عبادت خدا و پرهیز و مبارزه با طاغوت بوده است، تصریح کرد: امروز نیز علما، مراجع، رهبر کبیر انقلاب اسلامی (ره) و رهبر معظّم انقلاب در همین مسیر گام برمیدارند و ملت ایران نیز بحمدالله با استقامت در برابر دشمنان خدا، در این راه نورانی قرار دارد.
امام جمعه گناباد با تجلیل از ایثار خانوادههای معظم شهدا، خاطرنشان کرد: ملت ایران در ماه رمضان درس مبارزه با هوا و هوس و در ماه محرم درس مبارزه با طاغوت را آموختند و اجرایی کردند.
وی خاطرنشان کرد: پدران و مادران شهدا ابراهیموار و هاجرگونه، جوانان خود را اسماعیل گونه در راه خدا به صحنه آوردند و به سیدالشهدا (ع) که خود آموزگار فداکاری است، اقتدا نمودند.
صادقی نسب با اشاره به امتحان الهی حضرت ابراهیم (ع) در قربانی کردن اسماعیل، عمل قربانی در این روز را نماد فداکاری و مواسات برای رفع مشکلات امت اسلامی دانست و از درگاه خداوند متعال برای ملت ایران در مبارزه با نمرودیان زمان و استکبار جهانی، طلب پیروزی کامل کرد.
نظر شما