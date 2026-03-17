میراث رهبری و ادامه راه مقاومت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- عاطفه وفاییان: شهادت رهبران و شخصیت‌های اثرگذار در تاریخ ملت‌ها همواره نقطه‌ای حساس و تعیین‌کننده در مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی کشورها به شمار می‌آید. چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد اندوه و تأثر عمومی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فصل تازه‌ای در حیات سیاسی و اجتماعی یک جامعه شود و نگاه‌ها را بیش از پیش به مفاهیمی چون مسئولیت جمعی، حفظ انسجام ملی و تداوم مسیرهای تاریخی معطوف کند.

در چنین شرایطی، جوامع معمولاً با مرور تجربه‌های گذشته و تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی خود تلاش می‌کنند مسیر آینده را با آرامش و همبستگی بیشتری دنبال کنند. نقش مردم، نهادهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی در حفظ ثبات و عبور از مقاطع حساس تاریخی، عاملی مهم در استمرار حیات و پویایی یک کشور محسوب می‌شود.

دفاع مردم ایران مشروع و تاریخ‌ساز است

سید محمود بدیعی، مسئول کانون مرکزی بسیج حقوقدانان و عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی با محکوم کردن اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا در به شهادت رساندن رهبر ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ترور رهبر عالی‌رتبه یک کشور نه در کنوانسیون‌های بین‌المللی و نه در اصول حقوق بشر پذیرفته شده نیست و وظیفه حقوقدانان افشاگری و بازتاب این بی‌قانونی‌ها و ثبت شکایت در مجامع بین‌المللی است.

مسئول کانون مرکزی بسیج حقوقدانان وعضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی با مشارکت مستقیم و وقیحانه آمریکایی‌ها در به شهادت رساندن امام شهید ما نه تنها از منظر حقوق بین‌الملل پذیرفته نیست، بلکه تجاوز آشکار به حریم یک کشور و نقض قوانین بین الملل درترور رهبر عالی‌قدر و مقام مسئول یک کشور است که در هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین بین‌الملل پذیرفته شده نیست.

وی ادامه داد: این اقدام نه تنها از منظر حقوق بین الملل بلکه به لحاظ انسانی و حقوق بشر نیز کاملاً مذبوحانه است و هیچ توجیهی ندارد. این خوی وحشی‌گری و بی‌قانونی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در دنیا به راه انداخته‌اند، همان چیزی است که پیش‌تر هم نسبت به آن هشدار داده بودم.

بدیعی گفت: در جنگ دوازده روزه و دفاع مقدسی که ایران انجام داد نیز عرض کردم که این بی‌قانونی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها گریبان کشورهای منطقه و دنیا را خواهد گرفت، بزودی با همین دیکتاتوری و بی‌قانونی نسبت به همه کشورهای دنیا ظلم روا خواهندداشت و خواسته‌های خود را تحمیل میکنند که همینطور هم شد بعد از آن رفتارهای رئیس‌جمهور نادان آمریکا را دیدیم؛ از مواضعش درباره گرینلند گرفته تا اتفاقی که برای ونزوئلا رقم خورد و یا برخوردهایی که با کشورهای دیگر داشت. امروز حتی کشورهایی که با این وحشی‌گری‌ها همکاری نمی‌کنند تهدید می‌شوند؛ مانند اسپانیا، ایتالیا یا آلمان که تحت فشار قرار می‌گیرند تا در جنایتی که آن‌ها انجام می‌دهند همراه شوند.

مسئول کانون مرکزی بسیج حقوقدانان وعضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی تاکید کرد: مسلماً هیچ یک از قوانین و اصول منشور حقوق بین‌الملل رفتار آمریکا و اسرائیل را تأیید نمی‌کند. آنچه امروز در جهان حاکم شده، نوعی قلدرمآبی و حاکمیت قانون جنگل است و نگاه دوگانه‌ای که در نظام بین‌الملل وجود دارد.

وی تصریح کرد: در جایی اگر خون از بینی یک نفر بیاید موجی از شعارهای حقوق بشری به راه می‌افتد، اما در گوشه دیگری از دنیا ده‌ها هزار نفر قتل‌عام می‌شوند و صدایی از مجامع حقوق بشری شنیده نمی‌شود. نمونه آن جنایت اسرائیلی‌ها وامریکایی ها درقتل عام ۶۰ هزار شهید غزه و بیش از صد و هفتاد دختر ده تا دوازده ساله شهید مدرسه میناب و بیش از هزار شهید ایران اسلامی، اما هیچ واکنش جدی از سوی مجامع غربی دیده نمی‌شود.

بدیعی ادامه داد: دنیا خود را به خواب زده است؛ خوابی که بیداری آن تنها زمانی اتفاق می‌افتد که منافع غرب، آمریکا و اسرائیل به خطر بیفتد، وگرنه در دیگر حوادث جهان چنان وانمود می‌کند گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است.

مسئول کانون مرکزی بسیج حقوقدانان وعضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی افزود: به عنوان یک معلم حقوق می‌گویم: امروز وظیفه ما در داخل کشور، فارغ از رویکرد دنیا، این است که مجامع حقوقی وحقوقدانان نسبت به این اقدامات وحشیانه بر اساس مقررات بین‌المللی موضع‌گیری کنند و رسالت تبیین و تشریح این بی قانونی‌ها را برعهده گرفته و مستند به قوانین ثبت شکایت کنند. ما موظفیم هر روز این اقدامات غیرقانونی را برای مردم خودمان و مردم دنیا یادآوری کنیم و بگوییم که در ناجوانمردانه‌ترین حالت مورد حمله قرار گرفته‌ایم.

وی گفت: ایستادگی و دفاع امروز ایران یک دفاع مشروع و حق قانونی است. همان‌طور که مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند ونیروهای مسلح کشور نیز با تمام توان و اقتدار در برابر حملات و جنایات نیروهای متخاصم بایستند،مردم هم کمک به امنیت داخل کشوررا بر عهده بگیرند. این مردم هستند که کشور را از هرج و مرج‌ها و خیانت‌های داخلی حفظ خواهند کرد و دفاع داخل کشوررادرجنگ تحمیل شده تضمین می‌کنند.

بدیعی افزود: حضور بی‌نظیر مردم در صحنه عمومی کشور و در فضای اجتماع، دفاع مقدسی است که در داخل در حال انجام است؛ بیرون از مرزها نیروهای نظامی ما دفاع می‌کنند و در داخل جغرافیای جمهوری اسلامی، مردم حفاظت از کشور را بر عهده دارند.

مسئول کانون مرکزی بسیج حقوقدانان وعضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی اظهار کرد: فارغ از هر نگاه سیاسی و جناحی و انتقادی نسبت به عملکرد مسئولین وسیاسیون، امروز وظیفه همه مردم با هر عقیده و گرایشی این است که در دفاع از کشوربه قدر توان نقش‌آفرینی کنند.

شهادت رهبر میراثی بزرگ از امنیت و مقاومت جهان اسلام بر جای گذاشت

حجت‌الاسلام عبدالحمید صادقی، نویسنده و کارشناس دینی در گفتگو با خبرنگار مهر به تبیین ابعاد شخصیتی، علمی، جهادی و میراث سیاسی و اجتماعی ایشان پرداخت و اظهار کرد: سال‌ها باید بگذرد تا جهان اسلام به‌طور کامل جایگاه و عظمت این رهبر را درک کند.

نویسنده و کارشناس دینی با بیان اینکه شهادت رهبر عظیم‌الشأن و گرانقدر عالم اسلام ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی است، افزود: هفته پیش که خدمت بزرگواران بودیم هنوز برکت وجود این عالم وارسته و رهبر حکیم در میان مردم وجود داشت و اکنون در شرایطی قرار داریم که خبر شهادت ایشان را می‌شنویم. سال‌ها باید بگذرد تا همچون زمانی که درباره شخصیت‌هایی مانند شیخ مفید، شیخ کلینی و ابن‌سینا قضاوت شد، نسل‌های آینده به‌تدریج جایگاه علمی، سیاسی و جهادی آیت‌الله خامنه‌ای را بهتر درک کنند.

وی با اشاره به زندگی آیت‌الله خامنه‌ای گفت: خدای متعال به این سلاله پاک پیامبر برکتی ویژه عنایت کرده بود. توفیق بزرگی نصیب این سید بزرگوار شد تا عمری بسیار پربرکت داشته باشد و در نهایت شهادتی پر برکت نصیبش شود. بسیاری از انسان‌ها اگر هنر کنند عمر بابرکتی خواهند داشت، اما ایشان هم عمر بابرکت داشت و هم شهادتی بابرکت.

صادقی افزود: ایشان در طول ۸۶ سال زندگی خود جهاد، تلاش فرهنگی، علمی، تبلیغی و دینی و همچنین فعالیت‌های نظامی داشتند و برای رفع مشکلات مردم تلاش کردند. در روایات آمده است که «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء»؛ قلم علما از خون شهیدان برتر است. ایشان یک مجتهد مسلم بودند و در نقاط مختلف دنیا مقلدان بسیاری داشتند. در عین حال مجاهدی بودند که لباس رزم بر تن داشتند و چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن، جهاد را از یاد نبردند و همواره آن چفیه بر دوششان نشانه همین روحیه جهادی بود.

نویسنده و کارشناس دینی تصریح کرد: نکته مهم این است که این عالم بزرگ در آخرین ساعات عمر خود نیز در بستر استراحت از دنیا نرفت، بلکه در محل کار و میدان مبارزه با شهادت به لقاءالله پیوست. در ماه رمضان و با دهان روزه، همچون جد بزرگوارشان امیرالمؤمنین علی(ع)، به شهادت رسیدند. همچنین همانند حضرت اباعبدالله الحسین(ع) همراه با اعضای خانواده خود، از جمله همسر، دختران، عروس‌ها و نوه‌ها، به شهادت رسیدند و عملاً شعار «بنفسی و مالی و اهلی فداک یا اباعبدالله» را در عمل اثبات کردند.

وی با اشاره به شایعاتی که در سال‌های گذشته درباره محل زندگی رهبر انقلاب مطرح می‌شد گفت: شایعات بسیاری وجود داشت که گفته می‌شد ایشان در خارج از کشور زندگی می‌کنند یا در پناهگاه‌های چند ده طبقه زیرزمینی هستند، اما واقعیت این بود که محل زندگی ایشان ساختمانی معمولی و ساده بود. ایشان بارها تأکید کرده بودند که اگر رهبر هم هستند نباید متفاوت از مردم زندگی کنند.

صادقی در ادامه به میراث آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین میراث‌های ایشان امنیتی است که امروز در کشور وجود دارد. امروز مردم به راحتی می‌توانند در مساجد و مجالس اهل‌بیت(ع) حضور پیدا کنند بدون اینکه نگرانی از ناامنی داشته باشند. این امنیت نتیجه سال‌ها مدیریت و تلاش ایشان است.

نویسنده و کارشناس دینی با اشاره به شرایط منطقه و جنگ‌های اخیر گفت: در شرایطی این رهبر بزرگ را از دست دادیم که کشور درگیر جنگ با قدرت‌های بزرگ است؛ قدرت‌هایی که حتی سلاح هسته‌ای دارند. با وجود فعال شدن انواع سامانه‌ها، پهپادها و تجهیزات نظامی دشمن، ایران همچنان ایستادگی کرده و دشمنان نتوانسته‌اند آن را شکست دهند.

وی افزود: در چنین شرایطی برخی فرماندهان ارشد نظامی کشور نیز به شهادت رسیده‌اند و با وجود این، کشور دچار آشوب یا فروپاشی نشده است. خیابان‌ها آرام است، بازارها فعال است و نشانه‌ای از قحطی یا هرج‌ومرج دیده نمی‌شود. این‌ها بخشی از میراث مدیریتی این رهبر است که در طول دهه‌ها شکل گرفته است.

صادقی تأکید کرد: در روایات آمده است که از گذشتگان خود به نیکی یاد کنید و نعمت‌های الهی را به خاطر داشته باشید. یکی از نعمت‌های بزرگ برای ملت ایران وجود چنین ولی‌فقیهی بود که امروز از میان ما رفته است و باید قدر آن را بدانیم.

لزوم تداوم راه انقلاب با تمسک به ولایت و حمایت از «رهبر جوان»

سردار حسینعلی یوسفعلی‌زاده، مدیر سابق بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و فعال فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امیدواریم رهبر مجاهد و انقلابی در پیشگاه خداوند متعال و نزد پیامبر اکرم(ص) و شهیدان سرافراز اسلام ما را دعاگو باشد و خون به ناحق ریخته شده ایشان زمینه پیروزی ملت ایران و امت اسلامی بر دشمنان را فراهم کند.

مدیر سابق بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و فعال فرهنگی با اشاره به تحلیل‌های مطرح‌شده پس از این حادثه افزود: انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها نشان داده‌اند که بر پایه‌های مستحکم بنا شده‌اند و یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت و گسترش این انقلاب، تمسک به ولایت بوده است.

وی ادامه داد: در دوران حیات امام خمینی(ره) و همچنین در دوره رهبری رهبر شهید انقلاب، فرهنگ جهادی و تبعیت از ولایت در میان ملت ایران نمود داشته و همین عامل موجب استمرار و پایداری انقلاب شده است.

یوسفعلی زاده با اشاره به انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان گفت: پس از انجام وظیفه قانونی خبرگان، شعار «لطف خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد» در جامعه فراگیر شد و نشان داد که ملت ایران همچنان به اصل ولایت و رهبری پایبند است.

مدیر سابق بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و فعال فرهنگی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی با سه عنصر اساسی مشکل دارند، تصریح کرد: نخستین موضوع، اسلام ناب محمدی است؛ اسلامی که در آن ولایت فقیه، روحیه جهاد، فرهنگ شهادت و عدم سازش با ظلم و استکبار وجود دارد و همین موضوع موجب دشمنی قدرت‌های سلطه‌گر با جمهوری اسلامی شده است.

وی دومین عامل دشمنی‌ها را «ایران مقتدر و یکپارچه» دانست و گفت: دشمنان به دنبال ایرانی ضعیف و وابسته هستند، اما ایران امروز کشوری توانمند است که در عرصه‌های مختلف در برابر فشارها ایستادگی کرده و روزبه‌روز قوی‌تر شده است.

یوسفعلی زاده سومین عامل را پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور عنوان کرد و افزود: پیشرفت ایران در حوزه‌هایی مانند فناوری هسته‌ای، صنایع موشکی، نانوتکنولوژی و دیگر عرصه‌های علمی موجب نگرانی دشمنان شده است، زیرا آنان نمی‌خواهند ایران به دانش و فناوری پیشرفته دست یابد.

مدیر سابق بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و فعال فرهنگی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور اظهار کرد: توان علمی و فناوری ایران موجب شده است که در عرصه‌های مختلف نظامی و صنعتی به دستاوردهای مهمی برسیم و همین توانمندی‌ها قدرت بازدارندگی کشور را افزایش داده است.

وی به نیروهای بسیجی و نیروهای انقلابی گفت: همان‌گونه که در دوران امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب در صحنه بودیم، امروز نیز باید پشت سر رهبر جوان بایستیم و با تبعیت از رهبری و حفظ روحیه مقاومت و جهاد، مسیر انقلاب اسلامی را با قدرت ادامه دهیم.

یوسفعلی زاده تأکید کرد: آینده انقلاب اسلامی روشن است و ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و توانمندی‌های داخلی بر همه دشمنان خود پیروز خواهد شد.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که ملت‌ها در بزنگاه‌های دشوار، با تکیه بر وحدت و همبستگی اجتماعی می‌توانند از چالش‌ها عبور کنند و مسیر پیشرفت و ثبات را ادامه دهند. چنین لحظاتی اغلب به فرصتی برای بازنگری در مسئولیت‌های جمعی و تقویت روحیه همدلی در میان اقشار مختلف جامعه تبدیل می‌شود.

از این منظر، حفظ آرامش اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و پایبندی به اصول مشترک ملی می‌تواند زمینه‌ساز عبور موفق از شرایط پیچیده و آغاز مرحله‌ای تازه در مسیر تحولات یک جامعه باشد؛ مرحله‌ای که در آن یاد و میراث شخصیت‌های اثرگذار نیز در حافظه تاریخی ملت باقی خواهد ماند.