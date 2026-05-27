آمادگی ۷۵۰ پایگاه کمیته امداد جهت دریافت و توزیع نذورات

به گزارش خبرگزاری مهر،سید مرتضی بختیاری، روز چهارشنبه همزمان با عید سعید قربان، در جریان بازدید از عملیات اجرایی پویش ملی «نذر قربانی» در تهران، اظهار داشت: امسال بیش از ۷۵۰ پایگاه محوری و تمامی مراکز نیکوکاری در سطح کشور آماده دریافت و توزیع نذورات مردم شریف ایران هستند.
وی با تقدیر از همراهی همیشگی مردم نیکوکار، به آمار سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴ خیران حدود ۸۰۰ میلیارد تومان در این پویش مشارکت داشتند. بر اساس تجربه سالهای اخیر که همواره با رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی همراه بوده، پیشبینی میکنیمامسال نیز میزان مشارکتها رکورد جدیدی را ثبت کند.
رئیس کمیته امداد با تأکید بر اینکه نذورات جمعآوری شده شامل گوشت قربانی و کمکهای نقدی، بلافاصله میان نیازمندان تحت پوشش و اقشار آسیبپذیر شناسایی شده توزیع میشود، از همکاری صمیمانه ائمه جمعه، مسئولان استانی، کشتارگاهها و رسانه ملی در ترویج این فرهنگ اصیل قدردانی کرد.️
بختیاری خاطرنشان کرد: کمیته امداد تا آخرین ساعات امروز امانتدار نذورات مردم است تا این کمکها به دست نیازمندان واقعی در دورترین نقاط کشور برسد.
راههای مشارکت در پویش ملی نذر قربانی:خیران و نیکوکاران میتوانند نذورات نقدی خود را از طریق روشهای زیر به دست نیازمندان برسانند:
کد دستوری: #۱۲* (ستاره ۱۲ مربع)
شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۴۸۴۸
