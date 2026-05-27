عید قربان؛ تجلی بندگی و عبور از تعلقات در مکتب ادیان ابراهیمی

خبرگزاری مهر_ گروه دین، حوزه و اندیشه_ عصمت علی آبادی: عید قربان، شکوه تسلیم و اخلاص، و یادآورِ بلندترین آزمونِ بندگی در تاریخ توحید است. این روز بزرگ، فراتر از یک آیین سنتی، مکتبی برای تربیتِ روح و بازنگری در نسبتِ انسان با آفریدگار خویش است. برای واکاوی ابعاد عمیق، فلسفه اخلاقی و پیامهای تربیتی این عید بزرگ، به سراغ حجتالاسلام علی حسنلو، کارشناس و پژوهشگر حوزه دین رفتیم. وی در این گفتوگو با نگاهی جامع و تحلیلی، به بررسی جایگاه این عید در منظومه اندیشه اسلامی و نقش آن در تحول درونی انسان پرداختهاند. مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید.
جایگاه عید قربان در اسلام چیست؟
عید قربان یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی و از شعائر مهم دین اسلام است که در دهم ذیالحجه، همزمان با موسم حج، گرامی داشته میشود. این عید یادآور یکی از برجستهترین صحنههای بندگی در تاریخ توحید است؛ یعنی ماجرای حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع)، هنگامی که ابراهیم(ع) در برابر فرمان الهی نهایت تسلیم و اخلاص را نشان داد. از این جهت، عید قربان فقط یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نماد عینی اطاعت، ایمان و تسلیم در برابر اراده خداوند به شمار میرود.
در معارف اسلامی، عید قربان پیوندی عمیق با سنت ابراهیمی دارد. حضرت ابراهیم(ع) در فرهنگ دینی، الگوی توحید ناب، اخلاص و مبارزه با شرک است؛ بنابراین عید قربان نیز در امتداد همین مسیر معنا پیدا میکند. مسلمانان با بزرگداشت این روز، در حقیقت ارزشهایی چون عبودیت، دلکندن از تعلقات و ترجیح فرمان خدا بر خواستههای نفسانی را زنده نگه میدارند. به همین دلیل، این عید تنها یادبود یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک مکتب تربیتی ماندگار است.
جایگاه عید قربان در اسلام از آن جهت نیز بسیار والاست که با عبادت بزرگ حج ارتباط مستقیم دارد. حاجیان در این ایام، پس از وقوف در عرفات و مشعر و حضور در منا، یکی از اعمال مهم خود را با قربانی انجام میدهند. این ارتباط نشان میدهد که قربانی بخشی از یک منظومه عبادی گسترده است که انسان را از ظاهر عبادت به باطن بندگی میرساند. در واقع، عید قربان نقطه اوج سیر معنویای است که در حج به شکل کامل نمایان میشود.
از نظر اجتماعی نیز عید قربان جایگاهی برجسته دارد، زیرا این روز تنها به عبادت فردی محدود نمیشود، بلکه آثار اجتماعی و انسانی گستردهای دارد. سنت قربانی کردن، اگر درست انجام شود، میتواند وسیلهای برای کمک به نیازمندان، تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش روحیه انفاق در جامعه باشد. بدین ترتیب، عید قربان هم عبادت است و هم مسئولیت اجتماعی؛ هم پیوند انسان با خدا را تقویت میکند و هم پیوند او با مردم را.
در نگاه فقهی، عید قربان از ایام بسیار محترم و دارای اعمال و آداب ویژه است. نماز عید، ذکر و دعا، تکبیر، قربانی و توجه به نیازمندان، از جمله جلوههای این روز هستند. در بسیاری از جوامع اسلامی، عید قربان نشانهای از هویت دینی و وحدت امت اسلامی است؛ زیرا مسلمانان در کشورهای مختلف، با زبانها و فرهنگهای گوناگون، در یک زمان مشترک این شعیره الهی را بزرگ میدارند. این همزمانی، شکوه ویژهای به این عید میبخشد.
در مجموع، جایگاه عید قربان در اسلام، جایگاه یک عید صرفاً آیینی یا سنتی نیست، بلکه جایگاه یک پیام عمیق اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی است. این عید انسان را به یاد میآورد که ایمان واقعی تنها در گفتار نیست، بلکه در امتحانهای بزرگ زندگی آشکار میشود. عید قربان به مسلمان میآموزد که در مسیر بندگی، باید از خواستههای خود بگذرد و رضای الهی را بر هر چیز دیگر مقدم بدارد.
مهمترین پیامهای دینی و اخلاقی عید قربان کداماند؟
نخستین و مهمترین پیام دینی عید قربان، «تسلیم در برابر فرمان خدا» است. در ماجرای حضرت ابراهیم(ع)، آنچه برجسته میشود، روح اطاعت و بندگی است؛ یعنی جایی که انسان مؤمن حتی در دشوارترین آزمونها نیز اعتماد خود به حکمت الهی را از دست نمیدهد. این پیام به مسلمان میآموزد که ایمان، تنها در عبادتهای آسان معنا نمییابد، بلکه در لحظههای سخت و تصمیمهای بزرگ، حقیقت آن آشکار میشود.
دومین پیام مهم عید قربان، «اخلاص» است. قربانی در منطق اسلامی فقط ذبح یک حیوان نیست، بلکه نشانهای از خالص کردن نیت و بریدن از خودخواهیهاست. اگر در عملی نیت الهی وجود نداشته باشد، آن عمل هرچند در ظاهر بزرگ باشد، از حقیقت قربانی فاصله دارد. عید قربان به انسان یاد میدهد که ارزش اعمال به میزان ظاهری آنها نیست، بلکه به پاکی نیت و جهتگیری الهی آنها بستگی دارد.
سومین پیام، «مبارزه با دلبستگیهای افراطی» است. انسان در زندگی به امور مختلفی وابسته میشود: مال، مقام، محبوبیت، فرزند، خواستهها و منافع شخصی. ماجرای ابراهیم(ع) نشان میدهد که هیچیک از این تعلقات نباید جای خدا را در دل انسان بگیرد. عید قربان در واقع دعوتی است به اینکه انسان بررسی کند چه چیزی در درون او به بت پنهان تبدیل شده و او را از مسیر بندگی دور کرده است.
چهارمین پیام، «ایثار و بخشش» است. قربانی کردن در صورتی که همراه با اطعام نیازمندان و توجه به محرومان باشد، بُعد اجتماعی و اخلاقی این عید را آشکار میسازد. انسان با بخشیدن از مال خود، تمرین میکند که از خودمحوری فاصله بگیرد و رنج دیگران را ببیند. در این معنا، عید قربان فقط مناسبت ذبح نیست، بلکه مدرسهای برای مهربانی، انفاق و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
پنجمین پیام، «تقوا» است. در متون دینی تأکید شده که آنچه از قربانی به خدا میرسد، نه گوشت و نه خون، بلکه تقوای انسان است. این نکته بیانگر آن است که ظاهر عمل هرگز کافی نیست و حقیقت دینداری در کیفیت درونی انسان نهفته است. عید قربان به مسلمان هشدار میدهد که عبادت اگر از روح تقوا خالی شود، ممکن است به یک عادت ظاهری یا مراسم بیجان تبدیل گردد.
در نهایت، عید قربان پیام «بازسازی رابطه انسان با خدا» را در خود دارد. این عید فرصتی است تا انسان از روزمرگیها، غفلتها و وابستگیها فاصله بگیرد و بار دیگر از خود بپرسد که در زندگی برای چه چیزی تلاش میکند. اگر این پرسش بهدرستی فهم شود، عید قربان میتواند آغاز یک تحول درونی باشد؛ تحولی که فرد را به سوی ایمان عمیقتر، اخلاق پاکتر و زندگی مسئولانهتر سوق میدهد.
قربانی کردن چه آداب و شرایطی دارد؟
قربانی کردن در اسلام عملی عبادی است و مانند هر عبادت دیگری، آداب و شرایط خاص خود را دارد. نخستین شرط در این عمل، نیت الهی و قصد قربت است. یعنی فرد باید این کار را برای رضای خدا و در چارچوب فرمان الهی انجام دهد، نه برای نمایش، تفاخر یا صرفاً حفظ یک رسم اجتماعی. اگر نیت از مسیر معنوی خود خارج شود، حقیقت قربانی آسیب میبیند و عمل از محتوای اصلیاش تهی میشود.
از نظر شرعی، حیوانی که برای قربانی انتخاب میشود باید دارای شرایط مشخصی باشد. این حیوان باید از انواع مجاز برای قربانی بوده و از سلامت کافی برخوردار باشد. بیمار بودن شدید، نقص جدی یا شرایطی که حیوان را از حالت طبیعی خارج کند، میتواند با معیارهای شرعی قربانی سازگار نباشد. همچنین سن حیوان، کیفیت آن و تناسبش با احکام فقهی در این مسئله اهمیت دارد. این نشان میدهد که قربانی یک عمل بیقاعده و سلیقهای نیست.
یکی از مهمترین آداب قربانی، رعایت اصول انسانی و اخلاقی در ذبح حیوان است. اسلام هرگز با خشونت بیضابطه یا آزار حیوان موافق نیست. ذبح باید با کمترین رنج ممکن برای حیوان انجام شود و فردی که این کار را انجام میدهد باید آگاهی و مهارت لازم را داشته باشد. نام خدا نیز هنگام ذبح برده میشود تا روشن گردد که این عمل در چهارچوب بندگی و با یاد الهی صورت میگیرد، نه از سر قساوت یا بیاحترامی به حیات.
در سنت اسلامی، تقسیم گوشت قربانی نیز دارای اهمیت فراوان است. یکی از زیباترین ابعاد قربانی، بهرهمند کردن نیازمندان، خویشاوندان و دیگران از این نعمت است. این کار سبب میشود که قربانی از یک عمل صرفاً شخصی به یک رفتار اجتماعی و خیرخواهانه تبدیل شود. هنگامی که گوشت قربانی به دست خانوادههای محروم میرسد، روح عید از سطح مراسم فراتر میرود و به جلوهای از عدالت، همدلی و مواسات تبدیل میشود.
از دیگر آداب قربانی، توجه به زمان و مکان مناسب برای انجام آن است؛ بهویژه در حج که این عمل در چارچوب مناسک معین و در جایگاه مشخص انجام میشود. در غیر حج نیز اگر کسی بخواهد قربانی انجام دهد، بهتر است با آگاهی از احکام دینی و رعایت اصول بهداشتی و حقوق عمومی این کار را انجام دهد. در دنیای امروز، توجه به سلامت عمومی، نظافت، بستهبندی مناسب و توزیع درست گوشت قربانی نیز بخشی از مسئولیت دینی و اجتماعی فرد محسوب میشود.
در مجموع، آداب و شرایط قربانی نشان میدهد که این عمل تنها یک ذبح ساده نیست، بلکه عبادتی آمیخته با نیت پاک، نظم شرعی، اخلاق انسانی و مسئولیت اجتماعی است. هر اندازه این ابعاد با دقت بیشتری رعایت شوند، قربانی به معنای واقعی خود نزدیکتر میشود. بنابراین، ارزش قربانی فقط در انجام ظاهری آن نیست، بلکه در رعایت روح، آداب و پیامهای نهفته در آن است.
چگونه میتوان فلسفه عید قربان را برای نسل جوان تبیین کرد؟
برای تبیین فلسفه عید قربان برای نسل جوان، نخست باید از زبان و بیانی استفاده کرد که برای او قابل لمس و قابل ارتباط باشد. اگر عید قربان فقط به صورت یک روایت تاریخی یا یک دستور آیینی خشک بیان شود، ممکن است نتواند ذهن و دل جوان را درگیر کند. باید نشان داد که این عید در واقع با مسائل کاملاً امروزی انسان مانند انتخاب، هویت، وابستگی، فداکاری و معنای زندگی ارتباط مستقیم دارد. جوان باید احساس کند که عید قربان درباره زندگی امروز او نیز سخن میگوید.
نخستین گام در این تبیین آن است که مفهوم «قربانی» از سطح ظاهری ذبح حیوان فراتر برده شود. برای نسل جوان باید توضیح داد که قربانی کردن در معنای عمیقتر یعنی کنار گذاشتن آن چیزی که انسان را از رشد معنوی و اخلاقی بازمیدارد. گاهی این قربانی، غرور است؛ گاهی خودخواهی، وابستگی ناسالم، شهرتطلبی، تنبلی، یا حتی ترس از انتخاب درست. وقتی این معنا روشن شود، جوان در میآیند که عید قربان یک پیام زنده و کاربردی برای ساختن شخصیت او دارد.
در گام بعد، میتوان از داستان حضرت ابراهیم(ع) به عنوان یک الگوی تربیتی یاد کرد، نه صرفاً یک واقعه تاریخی. ابراهیم(ع) انسانی بود که در برابر حقیقت ایستاد، از راحتی گذشت، در برابر فشارها تسلیم نشد و در آزمونهای بزرگ سربلند بیرون آمد. این ویژگیها برای جوان امروز نیز الهامبخشاند، زیرا او نیز در زندگی با انتخابهای دشوار، فشارهای اجتماعی و کشمکشهای درونی روبهرو است. در این صورت، عید قربان تبدیل به درسی درباره شجاعت، انتخاب درست و وفاداری به ارزشها میشود.
همچنین برای نسل جوان باید بر بُعد اجتماعی عید قربان تأکید کرد. بسیاری از جوانان نسبت به عدالت اجتماعی، همدلی و کمک به محرومان حساسیت مثبت دارند. اگر توضیح داده شود که قربانی در اسلام فقط یک عمل فردی نیست، بلکه با اطعام نیازمندان و توجه به درد دیگران همراه است، این عید برای آنان معنای انسانیتر و جذابتری پیدا میکند. در اینجا عید قربان به جای آنکه تنها یک مراسم سنتی به نظر برسد، به عنوان یک الگوی مسئولیتپذیری اجتماعی معرفی میشود.
روش ارائه این مفاهیم نیز بسیار مهم است. نسل جوان بیشتر با گفتوگوی عقلانی، مثالهای عینی، روایتهای الهامبخش و پیوند دادن مفاهیم دینی با تجربه زیسته خود ارتباط برقرار میکند. بنابراین، به جای نصیحتهای کلی، بهتر است با پرسشهای تأملبرانگیز وارد شد؛ مثلاً اینکه «اگر قرار باشد تو هم چیزی را در راه حقیقت قربانی کنی، آن چیز چیست؟» چنین پرسشهایی ذهن جوان را فعال میکند و او را به مشارکت در فهم مفهوم دینی وا میدارد.
در نهایت، فلسفه عید قربان برای نسل جوان زمانی بهخوبی تبیین میشود که او احساس کند این عید از او انسان مسئولتر، آزادتر و عمیقتری میسازد. اگر جوان بفهمد که قربان یعنی رهایی از بند وابستگیهای کوچک برای رسیدن به افقهای بزرگتر، آنگاه این عید در نگاه او صرفاً یک مراسم مذهبی نخواهد بود. بلکه آن را فرصتی برای بازاندیشی، خودسازی و حرکت به سوی زندگی اصیلتر و الهیتر خواهد دید.
تفاوت نگاه ظاهری و نگاه عمیق به عید قربان چیست؟
نگاه ظاهری به عید قربان معمولاً این عید را در حد یک مراسم دینی، یک تعطیلی مذهبی یا سنتی برای ذبح حیوان میبیند. در این نوع نگاه، توجه اصلی به شکل عمل است، نه به معنا و پیام آن. فرد ممکن است قربانی کند، در مراسم شرکت کند و ظواهر عید را به جا آورد، اما از خود نپرسد که این عید چه تغییری باید در درون او ایجاد کند. در نتیجه، عید قربان به یک رفتار تکراری و عادتگونه تقلیل پیدا میکند.
در مقابل، نگاه عمیق به عید قربان از ظاهر عبور میکند و به حقیقت درونی آن میرسد. در این نگاه، قربانی کردن نماد یک تحول روحی است؛ یعنی انسان باید چیزی از نفس، غرور، دلبستگی یا خودخواهی خود را در راه خدا فدا کند. این فهم، عید قربان را از یک مناسبت تقویمی به یک تجربه تربیتی و معنوی تبدیل میکند. در اینجا پرسش اصلی دیگر این نیست که «چه چیزی ذبح شد»، بلکه این است که «چه چیزی در درون انسان اصلاح شد».
نگاه ظاهری معمولاً به نتیجه فوری و محسوس توجه دارد، اما نگاه عمیق به آثار ماندگار اخلاقی و ایمانی مینگرد. در نگاه سطحی، ممکن است اصل اهمیت در تعداد قربانیها، شکل برگزاری مراسم یا آداب بیرونی خلاصه شود. ولی در نگاه عمیق، معیار اصلی آن است که این عید تا چه اندازه روح تقوا، عبودیت، سخاوت و ایثار را در انسان بیدار کرده است. این تفاوت، تفاوت میان پوسته و مغز، یا میان صورت و حقیقت است.
همچنین در نگاه ظاهری، ماجرای حضرت ابراهیم(ع) ممکن است فقط یک داستان تاریخی تلقی شود، در حالی که در نگاه عمیق، این داستان به عنوان الگویی همیشگی برای زندگی انسان فهم میشود.
نظر شما