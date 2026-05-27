۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

حضور گسترده زائران در کربلای معلی همزمان با روز عرفه و عید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن روز عرفه و عید قربان، جمع گسترده‌ای از زائران و مؤمنان در حرم مطهر حضرت امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس (علیهماالسلام) در شهر مقدس کربلای معلی حضور یافته و آیین‌های عبادی و معنوی این روز پرفضیلت را برگزار کردند.

بین‌الحرمین و اطراف حرم مطهر حضرت عباس (علیه‌السلام) شاهد حضور پرشمار زائرانی بود که از داخل و خارج عراق برای قرائت دعای عرفه، اقامه نماز و انجام اعمال عبادی، با وجود گرمای هوا، در این مکان مقدس گردهم آمدند.

مراسم زیارت و احیای روز عرفه هر ساله در نهم ذی‌الحجه و مراسم عید قربان در دهم ذی الحجة برگزار می‌شود و مؤمنان از مناطق مختلف عراق و دیگر کشورها برای بهره‌مندی از فضیلت‌های معنوی این روز راهی کربلای معلی و عتبات مقدس می‌شوند.

آستان مقدس عباسی نیز با بسیج تمامی بخش‌ها و خادمان خود، تمهیدات گسترده‌ای را برای ارائه خدمات، ساماندهی زائران و تسهیل برگزاری مراسم روز عرفه فراهم کرده است.

