پسته ظرفیتی برای تغییر الگوی کشت غرب استان سمنان؛ ۵ هزار هکتار زیرکشت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جندقیان صبح چهارشنبه در کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته ویژه پسته کاران گرمسار و آرادان در محل جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بهره برداران غرب استان سمنان اقبال خوبی نسبت به کشت پسته داشتند، اضافه کرد: هدف از برگزاری این کارگاه نیز آشنایی بهره برداران با آخرین یافته های علمی پیرامون تولید پسته است.

وی رویکرد این قبیل کارگاه‌ها را بهبود مدیریت باغات و افزایش بهره وری عنوان کرد و ادامه داد: آموزش پیرامون کشت پسته منجر به ارتقا کیفیت پسته و سودآوری مستقیم برای باغداران خواهد شد.

مدیر هماهنگی ترویج و آموزش جهاد کشاورزی استان سمنان ارائه آموزش ها را بستری برای کاهش هزینه های تولید و مصرف بهینه نهاده ها دانست و توضیح داد: در این کلاس های آموزشی بهره برداران با مدیریت صحیح آبیاری، مقابله با آفات و تغذیه درخت آشنا می شوند.

جندقیان از کشت پنج هزار هکتار پسته در دو شهرستان آرادان و گرمسار خبر داد و اظهار کرد: بهره گیری از دانش محققان پل ارتباطی میان یافته های علمی و مزارع است که در نهایت افزایش ظرفیت تولید باغات را به همراه خواهد داشت.

وی دو شهرستان آرادان و گرمسار را مستعد کشت پسته دانست و اضافه کرد: با توجه به تغییر اقلیم و بروز خشکسالی و شوری خاک پسته می تواند جایگزین خوبی برای معرفی الگوی کشت در این منطقه تلقی شود.