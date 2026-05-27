  1. استانها
  2. ایلام
۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

تردد ۱۱۷ هزار نفر از مرز مهران طی ایام عرفه

تردد ۱۱۷ هزار نفر از مرز مهران طی ایام عرفه

ایلام - فرماندار مهران از تردد ۱۱۷ هزار نفر از این مرز طی ایام عرفه خبر داد.

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار با اشاره به افزایش رفت‌وآمد زائران عتبات عالیات از مسیر مرز مهران اظهار داشت: از ابتدای خردادماه و همزمان با آغاز سفر زائران برای حضور در دعای عرفه، تاکنون ۱۱۷ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده است.

وی افزود: با توجه به تجربه سال‌های گذشته، همانند ایام اربعین احتمال دارد بخشی از زائرانی که از سایر مرزهای کشور به عراق عزیمت کرده‌اند، در مسیر بازگشت مرز مهران را برای ورود به کشور انتخاب کنند.

فرماندار مهران با بیان اینکه تردد زائران در این مرز به‌صورت روان و منظم در جریان است، تصریح کرد: تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به زائران در بخش‌های مختلف اندیشیده شده و ایستگاه‌های صلواتی نیز همچنان با پخش آب خنک و توزیع اقلام خوراکی در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

نعمتی خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای خدماتی، تلاش می‌شود شرایطی فراهم شود تا زائران عتبات عالیات در نهایت آرامش، امنیت و رفاه از مرز مهران عبور کنند.

کد مطلب 6842622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها