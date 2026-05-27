حسین نگهدار در گفت وگو با خبرنگار مهر از ثبت عملکرد ۱۱۸.۵ درصدی جوجهریزی در اردیبهشتماه خبر داد و گفت: این استان با ۱۸.۵ درصد رشد نسبت به تعهد ملی، جایگاه خود را در تأمین امنیت غذایی کشور تثبیت کرد.
وی با اعلام این دستاورد اظهار داشت: بر اساس برنامه ابلاغی، سهم مازندران از جوجهریزی کل کشور در اردیبهشتماه ۱۲ درصد تعیین شده بود، اما مرغداران استان با همکاری تنگاتنگ دستگاههای اجرایی و تأمین بهموقع نهادهها، این میزان را به ۱۴.۲۲ درصد رساندند.
وی افزود: تحقق ۱۱۸.۵ درصدی جوجهریزی در حالی ثبت شده که برنامه پیشبینی شده ۱۰۰ درصد مبنا قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مرغداران مازندرانی ۱۸.۵ درصد فراتر از ظرفیت تعهدشده استان اقدام به تولید کردهاند که این میزان یک رکورد بیسابقه در راستای پایداری بازار محسوب میشود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به نقش راهبردی این استان در زنجیره تأمین گوشت سفید کشور خاطرنشان کرد: حجم تولید انجامشده نهتنها پاسخگوی نیاز داخلی مازندران است، بلکه مازاد آن برای تنظیم بازار کلانشهر تهران و استانهای همجوار ارسال خواهد شد.
نگهدار در پایان با ابراز اطمینان از ادامه این روند تصریح کرد: با تداوم چنین عملکردی، پیشبینی میشود در هفتههای آینده هیچ گونه کمبودی در عرضه گوشت مرغ در سطح استان و حتی مناطق هدف رخ ندهد و ثبات قیمتها حفظ شود.
