به گزارش خبرنگار مهر، سید طالب لواسانی ظهر چهارشنبه در حاشیه کارگاه ابزارهای هوش مصنوعی با اشاره به نقش حیاتی این مجموعه در تأمین کالاهای اساسی و حفاظت از زیرساختهای جاده ای در دوران جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: فعالان ناوگان حمل و نقل جاده ای این استان طی جنگ تحمیلی سوم در خط مقدم تأمین کالاهای اساسی بودند.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر، در جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ تحمیلی سوم، خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه کردهاند.
وی با اشاره به جابهجایی کالاهای اساسی و نهادههای دامی از بنادر استان و سایر نقاط کشور افزود: این عملیات در شرایطی صورت گرفت که رانندگان و ناوگان حمل و نقل با خطرات ناشی از تهاجم دشمن آمریکایی- صهیونی مواجه بودند، اما با مجاهدت خود، مانع اختلال در روند تأمین مایحتاج عمومی شدند.
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر به اقدامات این مجموعه در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: در جنگ تحمیلی سوم، در موارد متعددی، ناوگان این مجموعه برای تسهیل در جابهجایی کالاها، بهویژه اقلام اساسی، به بنادر اعزام شد.
وی افزود: همچنین با استقرار نیرو و برقراری گشتهای شبانهروزی، حفاظت و مراقبت از پلها، تونلها و ابنیه فنی حساس در سختترین شرایط جنگی بر عهده راهداران بود تا از سرمایههای ملی و شریانهای حیاتی کشور محافظت شود.
آمادگی برای بهرهگیری از هوش مصنوعی در آینده خدمات
لواسانی به ظرفیتهای فنی این اداره کل اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از خدمات راهداری و حمل و نقل جادهای استان، بهویژه در حوزه نظارتهای جادهای در بستر سامانه های هوشمند انجام میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ نوع خدمت جادهای از فروش بلیت سفر، صدور بارنامه حمل کالا، نظارت بر تردد جادهای، صدور انواع کارت هوشمند و... در بستر سامانههای هوشمند انجام میشود و بهرهگیری از هوش مصنوعی میتواند کیفیت و سرعت این خدمات را ارتقا ببخشد.
وی با تأکید بر اینکه ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای بوشهر یکی از دستگاههای پیشتاز استان در استفاده از فناوریهای هوشمند است، افزود: با توجه به زیرساختهای موجود، فرصت ارزشمندی برای پیادهسازی ابزارهای هوش مصنوعی داریم، از این رو برنامهریزیهای لازم برای عملیاتیسازی این فناوری در بخش راهداری و حمل و نقل جادهای در دستور کار است.
