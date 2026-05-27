شاعر بوشهری در جشنواره ملی هنری «نسل امید» خوش درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، خیاطیفرد، شاعر و طنزپرداز بوشهری، در نخستین جشنواره ملی هنری «نسل امید» موفق به کسب مقام دوم در رشته آفرینشهای ادبی بخش شعر طنز شد.
خیاطی فرد که حدود یک دهه است به صورت جدی در حوزه شعر فعالیت دارد، بیشتر آثار خود را با رویکرد طنز اجتماعی مینویسد و تاکنون در جشنوارههای مختلف ادبی کشور موفق به کسب رتبههای برتر شده است.
از جمله افتخارات وی میتوان به مقام اول کنگره شعر «زیر یک سقف» در بخش طنز، مقام اول جشنواره «بهارنارنج» در بخش شعر طنز، مقام دوم جشنواره «مکتب گمنامی» بخش ترانه، مقام دوم جشنواره طنز «امضای کری»، مقام اول جشنواره «حسینیه مقاومت» و رتبههای برتر جشنوارههای «سیمرغ»، «ایرانمهر» و «قرآن و عترت علوم پزشکی» اشاره کرد
وی درباره اثر ارائه شده خود در جشنواره نسل امید گفت: اثری که به جشنواره ارسال کردم، ترکیببند طنزی بود که با بیانی اغراقآمیز، موضوع فرزندآوری را به سایر مسائل اجتماعی پیوند میداد و تلاش داشت اهمیت جایگاه فرزند را یادآوری کند.
این شاعر بوشهری در ادامه با اشاره به جایگاه شعر طنز در ادبیات معاصر ایران اظهار داشت:در دوره معاصر بیش از هر زمان دیگری به طنز توجه شده و ادیبان بسیاری به این عرصه ورود کردهاند. طنز ظرفیت بالایی در تولید محتوا و اثرگذاری بر مخاطب دارد و همین موضوع باعث علاقهمندی من به این حوزه شده است.
خیاطی همچنین درباره ظرفیتهای شعر طنز در بیان مسائل اجتماعی عنوان کرد: رسالت شعر طنز بیان مشکلات جامعه است. اگر تعریف درستی از طنز داشته باشیم و آن را صرفاً شوخی ندانیم، میتوان از آن بهعنوان بهترین زبان برای نقد مسائل اجتماعی و بیان ناگفتنیها بدون ایجاد رنجش استفاده کرد.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به ظرفیت بالای هنرمندان و طنزپردازان جنوب کشور، شاهد رشد و پیشرفت هرچه بیشتر شعر طنز در عرصههای مختلف فرهنگی و ادبی باشیم.
