علی دیوسالار، مدیرکل بنیاد مسکن استان البرز، امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با تشریح آخرین روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از درگیری‌های اخیر، از پیشرفت ۸۹ درصدی عملیات تعمیرات واحدهای تحت پوشش این نهاد خبر داد و گفت: از واحدهایی که آسیب شیشه و پنجره داشته اند تعمیرات و نصب شیشه انها انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به وظایف محوله به بنیاد مسکن در امر بازسازی اظهار داشت: در جریان حوادث اخیر، ۳۱ نقطه از سطح استان البرز دچار آسیب شد که از این میان، مسئولیت بازسازی و تعمیر حدود ۳ هزار و ۷۰۰ واحد بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این آسیب‌ها مربوط به شکستگی شیشه و تخریب جزئی بوده است، تصریح کرد: خوشبختانه تا به امروز ۸۹ درصد از این واحدها تعمیر و تحویل شده‌اند و در قالب این اقدامات، بیش از ۵۸ واحد مسکونی و ۲۴ واحد تجاری که در مجموع ۸۲ به طور کامل مورد مرمت و بازسازی اساسی قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان البرز در تشریح وضعیت واحدهای تعمیری و احداثی گفت: در بخش واحدهایی که نیازمند نوسازی کامل یا تعمیرات اساسی هستند، تاکنون عملیات اجرایی ۴۰۰ واحد را در مناطقی نظیر فردیس، محمدشهر، کوهسار، شهر گلسار و چهارباغ آغاز کرده‌ایم.

دیوسالار با قدردانی از همراهی گروه‌های جهادی و مردمی در روند خدمت‌رسانی تأکید کرد: از زحمات تمامی نیروهای جهادی که در این حوزه‌ها به کمک مردم و بنیاد مسکن شتافتند، صمیمانه تشکر می‌کنم؛ این عزیزان نقش مؤثری در تسریع کارها داشتند و همچنان نیز در حال همکاری هستند.

بلاتکلیفی مردم و چشم‌انتظاری برای اعتبارات

این مسئول با گلایه از برخی شایعات و سردرگمی‌های ایجادشده در میان مالکان واحدهای مسکونی آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی اظهارات موجب سردرگمی مردم شده است. باید به صراحت اعلام کنم که بر اساس تقسیم‌کار انجام‌شده، بازسازی واحدهای مسکونی واقع در محدوده قانونی شهر کرج بر عهده شهرداری کرج است و بنیاد مسکن مسئولیت بازسازی سایر شهرها و شهرستان‌های استان مانند محمدشهر، گرمدره، ماهدشت، چهارباغ و سایر نقاط را بر عهده دارد.

وی با اشاره به سازوکار حمایت از واحدهای کاملاً تخریب‌شده افزود: برای مالکانی که منازل مسکونی آن‌ها به صورت ۱۰۰ درصد تخریب شده و تحت پوشش بنیاد مسکن هستند، ساخت این واحدها به طور کاملاً رایگان انجام خواهد شد. در حال حاضر ۸۸ واحد مسکونی مشمول این طرح در کل استان شناسایی شده که ۴۲ واحد آن در کرج و مابقی در سایر حوزه‌های استحفاظی بنیاد مسکن قرار دارد.

تسهیلات بلاعوض و صدور پروانه رایگان

دیوسالار از پیگیری‌های ویژه برای کاهش آلام مردم خبر داد و گفت: یکی از اقدامات مهم، هماهنگی با نظام مهندسی ساختمان برای ارائه خدمات رایگان طراحی نقشه، صدور پروانه و نظارت بر ساخت‌وساز برای واحدهای آسیب‌دیده است. ما حتی پیش از ابلاغ رسمی اعتبارات، در اقدامی جهادی، پروانه ساختمانی تعدادی از پلاک‌ها را دریافت کرده‌ایم و هم‌اکنون ۲۴ واحد در قالب ۵ پلاک، با اخذ پروانه در حال اجرا هستند.

وی میزان کمک‌های پیش‌بینی‌شده برای بازسازی را اعلام کرد و یادآور شد: به دنبال تصویب و ابلاغ اعتبار ویژه‌ای هستیم که بر اساس آن، برای واحدهای مسکونی تا سقف مشخصی، مبلغ ۲۶ میلیون تومان به ازای هر متر مربع و برای واحدهای بالای ۴ طبقه نیز حدود ۲۸ میلیون تومان به ازای هر متر مربع اعتبار تخصیص یابد.

مدیرکل بنیاد مسکن البرز در پایان بار دیگر بر لزوم تسریع در تخصیص اعتبارات تأکید کرد و گفت: ما کار را متوقف نکرده‌ایم و بسیاری از اقدامات اجرایی را با فرض دریافت اعتبارات پیش برده‌ایم؛ اما قطعاً با تخصیص اعتبارات مصوب، سرعت بازسازی و خدمت‌رسانی به مردم شریف استان البرز چندین برابر خواهد شد.