به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، حمله موشکی به محله جاجرودی در شرق تهران منجر به تخریب کامل یک مجتمع مسکونی ۲۰ واحدی شد. شدیدترین خسارت به پلاک ۱۲ کوچه جاجرودی وارد آمد که در آن ۱۲ عضو یک خانواده جان باختند. این خانه‌ها در نزدیکی ساختمان اداری هدف قرار داشتند. بر اساس آمار شهرداری تهران، منطقه ۴ به عنوان پرجمعیت‌ترین منطقه پایتخت،است که ۴۰۰ واحد نیازمند تخریب کامل یا مقاوم‌سازی اساسی بودند. کوچه جاجرودی به نماد مظلومیت مردم منطقه تبدیل شد.

سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه ۴ تهران در گفتگو با خبرنگار مهر،عملیات اجرایی کلنگ زنی و احداث ۲۴۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده از جنگ رمضان در محدوده خیابان جاجرودی (خیابان طرقی)در شمال‌شرق تهران، روز یکشنبه ۱۰ خرداد به همت شهرداری منطقه ۴آغاز می‌شود.

به گفته موسوی ، این پروژه با هدف تسریع در اسکان شهروندان، بازگرداندن آرامش به محله و بازسازی بافت‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته است.

آیین کلنگ‌زنی این طرح ساعت ۸ صبح و با حضور معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران و سخنگوی شهرداری تهران در محدوده میدان رسالت برگزار خواهد شد.

گفتنی است کوچه جاجرودی در جریان این جنگ هدف اصابت ۴ موشک قرار گرفت و طبق اعلام شهرداری، حدود ۴۰۰ واحد مسکونی در این محدوده دچار آسیب شده‌اند؛ اکنون مرحله عملیاتی کلنگ زنی برای بازگشت هرچه سریع‌تر خانواده‌ها به خانه‌هایشان آغاز می‌شود.

موسوی شهردار منطقه ۴ در این رابطه گفت: مدیریت شهری منطقه از اولین لحظه اصابت موشک‌ها تا آخرین زمانی که شهروندان به خانه و کاشانه خود بازگردند، در کنار آن هابوده و خواهد بود و آنها را تنها نخواهد گذاشت.