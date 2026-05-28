عباسپور: آثار تاریخی شناسنامه ملت هستند

اباذر عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موقعیت جغرافیایی این شهرستان اظهار داشت: کلیبر در ۱۶۰ کیلومتری مرکز استان واقع شده و دارای شاخصههای گردشگری منحصربهفردی است.
وی گفت: همانطور که شناسنامه شخصی هویت است، آثار تاریخی نیز شناسنامه ملت هستند و صیانت از آنها به مثابه صیانت از اصالت جامعه است.
وی به گستره جنگلهای ارسباران اشاره کرد و افزود: این جنگلها که از کلیبر آغاز شده و تا رود ارس ادامه مییابند، مجموعهای از زیباترین مناظر طبیعی را خلق کردهاند. همچنین وجود آبشارهای (شلالههای) متعدد از جمله شلاله «عربشاه»، «آغویه»، «گلو سنگ» و دیگر شلالههای کوچکتر، ظرفیتهای آبی و طبیعی منطقه را دوچندان کرده است.
عباسپور در ادامه به تشریح آثار باستانی پرداخت و گفت: علاوه بر قلعه بابک، آثار ارزشمندی همچون «قلعه پیغام»، «پل شکسته کلیبر» و ... در منطقه وجود دارند.
وی اذعان کرد: اگرچه برخی قلعههای دیگر منطقه نسبت به قلعه بابک و پیغام شاید از نظر ساختاری ضعیفتر باشند، اما همگی بخشی از زنجیره تاریخی این دیار هستند.
مسئول میراث فرهنگی کلیبر در خصوص میراث ناملموس منطقه اظهار داشت: نان سنتی «یوخا» که نوعی نان عشایری است و بر روی آتش و ساج پخته میشود، به دلیل قدمت و اصالت در فهرست آثار ملی ثبت شده است. همچنین «آش رشته مخصوص شهرستان» که با استفاده از زغالاخته و ترشیجات محلی تولید شده در خود شهر تهیه میشود، از دیگر جاذبههای سفره سنتی این منطقه است.
وی با اشاره به اقدامات حفاظتی صورت گرفته، تصریح کرد: در راستای فرهنگسازی، چندین سال است که اقدامات جدی انجام شده؛ به طوری که در قلعه بابک، بهویژه در روزهای پنجشنبه، نیروی مخصوص جهت حفاظت و ارائه گزارش مستقر است.
عباسپور با مقایسه وضعیت فعلی با دهه گذشته گفت: ۱۰ سال پیش اگر به قلعه بابک میرفتید، شاید با ۱۰ مورد آتشسوزی در داخل مجموعه مواجه میشدید، اما امروزه با نصب تابلوهای هشدار و کار فرهنگی، آتشافروزی و دیوارنویسی بهشدت کاهش یافته و حدود ۹۸ درصد گردشگران به نحو احسن ضوابط را رعایت میکنند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت نگاه هویتی به آثار تاریخی خاطرنشان کرد: آثار تاریخی شناسنامه یک شهر، روستا و کشور هستند. همانگونه که هر فرد از شناسنامه خود مراقبت میکند تا کوچکترین آسیبی نبیند، باید از آثار تاریخی و فرهنگی نیز با همان حساسیت و از ته دل دفاع کرد.
