تأکید رئیس سازمان امور عشایر بر لزوم صیانت از هویت عشایری

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ویکمین دوره جشنواره فرهنگی–ورزشی عشایری که در قشلاق «هارنا» از توابع بخش آبش‌احمد شهرستان کلیبر روز جمعه با حضور جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران برگزار شد.

.وی در این رویداد، جامعه عشایری را نماد بارز ایستادگی، غیرت و حافظان اصیل هویت ایرانی دانست.

میرزاوند با تقدیر از تداوم برگزاری این جشنواره در سه دهه گذشته، این رویداد را فرصتی مغتنم برای بازخوانی نقش کلیدی عشایر در تاریخ کشور برشمرد و اظهار داشت: عشایر ما در تمامی ادوار، ثابت کرده‌اند که پاسداران غیور مرزها و ارزش‌های این سرزمین هستند.

وی با یادآوری حماسه تاریخی سه جوان ایل شاهسون که با ۷۲ ساعت مقاومت جانانه در برابر قوای متجاوز روس به شهادت رسیدند، افزود: این ایثارگری‌ها، برگ زرینی در تاریخ مقاومت ایران است. همچنین نقش‌آفرینی عشایر در دوران دفاع مقدس و تقدیم شهدای گرانقدر به انقلاب اسلامی، گواهی بر حضور همیشگی و انکارناپذیر این قشر در دفاع از تمامیت ارضی کشور است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت حفظ اصالت، پیشینه و ارزش‌های فرهنگی جامعه عشایری تأکید کرد و گفت: آیین‌ها، نمادها و رسوم عشایری، بخشی از سرمایه فرهنگی و هویت ملی ما هستند که باید با دقت و احترام، از آسیب‌ها مصون مانده و به نسل‌های آینده منتقل شوند.

میرزاوند در پایان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در قبال این قشر شریف، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های مدونی برای بهبود معیشت، تأمین نهاده‌های دامی، توسعه زیرساخت‌های مناطق عشایری و تقویت تولیدات این جامعه مولد در دستور کار سازمان امور عشایر قرار گرفته است و تلاش می‌کنیم با اجرای این برنامه‌ها، سطح خدمات‌رسانی به عشایر عزیز بیش از گذشته ارتقا یابد.