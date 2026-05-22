جشنواره «هارنا»؛ نمایش اقتدار و اصالت عشایر ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی روز جمعه در آیین برگزاری سیویکمین دوره جشنواره «هارنا» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، اظهار کرد: این جشنواره که باشکوهترین رویداد عشایری منطقه محسوب میشود، امسال در شرایطی برگزار شد که کشور در سوگ شهادت رهبر فقید و شهدای والامقام به سر میبرد.
وی هدف از برپایی این رویداد را نمایش اتحاد و همدلی عشایر در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: عشایر ارسباران همواره با غیرت و شجاعت، در خط مقدم دفاع از مرزهای جغرافیایی و عرصههای تولید و اقتصاد کشور ایستادهاند و به حق میتوان آنان را ستونهای استوار اقتصاد و امنیت ایران دانست.
محمدی با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن سنتهای دیرین عشایری و ایجاد نشاط در جامعه ایلیاتی، تصریح کرد: دولت با تمام توان برای محرومیتزدایی از مناطق عشایری تلاش میکند و اولویت اصلی در شهرستان کلیبر، ارتقای سطح معیشت و بهبود وضعیت زندگی این قشر زحمتکش است.
