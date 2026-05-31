به گزارش خبرنگار مهر، یوسف غفارزاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رودخانه ارس به عنوان یکی از مهم‌ترین رودخانه‌های مرزی کشور، طی دهه‌های گذشته نقش اساسی در توسعه کشاورزی، اقتصاد، معیشت مرزنشینان و پایداری زیست‌محیطی شمال‌غرب ایران داشته و حفاظت از بستر و کناره‌های آن، صرفاً یک اقدام عمرانی نیست؛ بلکه بخشی از صیانت از خاک، امنیت و منافع ملی کشور محسوب می‌شود.

غفارزاده با اشاره به اینکه طول رودخانه ارس در محدوده استان آذربایجان‌شرقی ۲۴۸ کیلومتر است، افزود: بر اساس مطالعات انجام‌شده، حدود ۹۵ کیلومتر از این مسیر نیازمند اجرای عملیات حفاظت، ساماندهی و کنترل سیلاب بوده است؛ چراکه به دلیل شرایط توپوگرافی و شیب عرضی رودخانه به سمت ایران، طی سالیان متمادی بخش‌هایی از سواحل کشور دچار فرسایش شدید شده و خسارات قابل توجهی به اراضی کشاورزی و مناطق مرزی وارد کرده بود.

وی ادامه داد: پس از تصویب قانون حفظ و تثبیت بستر و کناره رودخانه‌های مرزی، شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی طی چندین سال اجرای مستمر پروژه‌های حفاظتی، موفق به ساماندهی و کناره‌بندی ۶۵ کیلومتر از رودخانه ارس شده که نتیجه آن، آزادسازی و بازگشت حدود ۱۵۰۰ هکتار از اراضی جمهوری اسلامی ایران، تثبیت سواحل مرزی و جلوگیری از ادامه فرسایش خاک کشور بوده است.

یوسف غفارزاده افزود: در قالب این پروژه‌ها، مطالعات تعیین بستر و حریم رودخانه ارس تکمیل، نقشه‌های بستر و حریم تهیه و حدود ۱۹۵۰ نقطه از حد بستر رودخانه مرزی روپرگذاری شده است. همچنین اجرای عملیات ساماندهی موجب ایمن‌سازی حدود ۶۰ هزار هکتار از اراضی، یک شهر، هشت روستا و بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی منطقه در برابر خطرات سیلاب و فرسایش شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی در پایان تأکید کرد: اهداف این طرح تنها به کنترل سیلاب محدود نمی‌شود و حفظ بستر و سواحل رودخانه مرزی ارس، بازپس‌گیری اراضی در معرض تهدید، تثبیت مرزهای طبیعی، حفاظت از معیشت مرزنشینان، احیای پوشش گیاهی و ایجاد آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی، از مهم‌ترین دستاوردهای این پروژه ملی و راهبردی به شمار می‌رود.