حماس: تهدید اسرائیل علیه لبنان، مستلزم اقدام فوری جامعه جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که تهدیدهای رژیم صهیونیستی برای گسترش حملات به جنوب لبنان، ادامه سیاست تجاوزگری و مجازات جمعی علیه ملت های منطقه است و این اقدام مستلزم آن است که جامعه جهانی به آن به صورت فوری واکنش نشان دهد.

حماس در این بیانیه بار دیگر همبستگی کامل خود را با لبنان، ملت و مقاومت آن را اعلام کرد و بر حق مردم جنوب لبنان برای مقابله با اشغالگری و دفاع از سرزمین و حاکمیت خود تأکید کرد.

این جنبش همچنین از اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و جامعه جهانی خواست تا برای توقف فوری تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی علیه لبنان اقدام کنند.

حماس در ادامه اعلام کرد: جامعه جهانی باید به مسئولیت‌های سیاسی و انسانی خود عمل کند و به سیاست تجاوزی که رژیم صهیونیستی علیه ملت های مسلمان در پیش گرفته، پایان دهد.