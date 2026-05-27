به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گردانهای شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، با صدور بیانیهای نظامی، شهادت «محمد علی عوده» (ابوعمرو)، رئیس ستاد کل این گردانها در پی عملیات ترور ارتش رژیم صهیونیستی را تسلیت و تعزیت گفت.
گردانهای قسام در این بیانیه تأکید کرد: با افتخار و سربلندی، شهادت یکی از فرماندهان تراز اول مقاومت فلسطین و از برجستهترین مردانی که دههها در گمنامی مجاهدت کرد را به امت اسلامی تسلیت میگوییم.
در این بیانیه درباره نحوه شهادت وی آمده است: فرمانده بزرگ ما، محمد علی عوده، شامگاه دیروز سهشنبه در یک عملیات ترور بزدلانه که منجر به شهادت وی، همسر، فرزندان و شماری از غیرنظامیان شد، به مقام رفیع شهادت نائل آمد. این جنایت در ادامه سلسله جنایات مستمر اشغالگران و جنگ نسلکشی که نزدیک به دو سال و نیم است متوقف نشده، صورت گرفت.
شاخه نظامی حماس در بخش دیگری از این بیانیه به سوابق نظامی رئیس ستاد کل خود پرداخت و اعلام کرد: این فرمانده فداکار در تمامی میدانهای جهاد اثرگذار بود؛ از کارگاههای تولید نظامی تا فرماندهی لشکر شمال و رکن تسلیحات. او در جایگاه فرماندهی رکن اطلاعات نظامی، نقش کلیدی در موفقیت عملیات بزرگ هفتم اکتبر (طوفانالاقصی) ایفا کرد و پس از شهادت ابوصهیب الحداد، مسئولیت ریاست ستاد کل قسام را بر عهده گرفت.
گردانهای قسام با هشدار به رژیم صهیونیستی تأکید کرد: وحشیگری صهیونیستها به یقین آخرین فصل از عمر این اشغالگری فاشیست است که اکنون پاییز آن آغاز شده و خون بیگناهان دامنگیر آن شده است.
در پایان این بیانیه آمده است: خون فرماندهان بزرگ، اصرار ما برای ادامه راه مقاومت و ایمان به درستی این رویکرد را افزایش خواهد داد. ما به مسیری که ملتمان از یک قرن پیش آغاز کرده ادامه میدهیم تا زمانی که خداوند اذن آزادی سرزمین و مقدساتمان را از لوث وجود غاصبان صادر فرماید.
