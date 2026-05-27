رهبر انصارالله: شهادت عوده کارنامه مجاهدان القسام را درخشان تر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "العهد"، «سید عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که شهادت فرمانده جهادی «محمد عوده» در نبرد با جبهه «کفر، جنایت و طغیان»، برگ دیگری به کارنامه درخشان مجاهدان گردانهای القسام افزوده است.
جنبش حماس امروز چهارشنبه تائید کرد که شهید عوده، فرمانده گردانهای شهید عزالدین القسام شاخه نظامی این جنبش شهید شده است.
دفتر سیاسی انصارالله: ترور شهید عوده، جنایتی دیگر در کارنامه اسرائیل است
دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که ترور شهید «محمد عوده» از فرماندهان مقاومت فلسطین، جنایتی دیگر در ادامه سلسله جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین است.
این نهاد یمنی در بیانیهای تأکید کرد: این جنایت هرگز اراده و پایداری مجاهدان را تضعیف نخواهد کرد، بلکه با توجه به فداکاریهای بزرگ آنها در مسیر قدس، انسجام و قدرت آنان فزونی خواهد گرفت.
این جنبش همچنین اعلام کرد که تشدید حملات علیه لبنان، در چارچوب تلاش برای فرار از پیامدهای پیروزی محور مقاومت در برابر صهیونیستها و آمریکاییهاست.
دفتر سیاسی انصارالله در ادامه با تمجید از سلسله عملیات مقاومت لبنان تأکید کرد: مجاهدان حزبالله با سلسله عملیات و رشادتهایشان، درسهای سختی به دشمن میدهند و طعم ناتوانی و شکست را به آنها می چشانند.
