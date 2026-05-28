  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۶

تداوم نقض آتش بس؛ حمله رژیم صهیونیستی به صور در جنوب لبنان

تداوم نقض آتش بس؛ حمله رژیم صهیونیستی به صور در جنوب لبنان

نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی ادامه دارد و این رژیم، شهر صور و شهرک های حبوش و عربصالیم در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد یک هدف هوایی مشکوک را در محل فعالیت نیروهای این رژیم در جنوب لبنان رهگیری کرده است.

براساس این گزارش، رژیم صهیونیستی دو بار شهر صور در جنوب لبنان را هدف قرار داد. پیشتر، ارتش این رژیم از ساکنان شهر صور خواسته بود این منطقه را تخلیه کرده و به شمال رود زهرانی بروند.

خبرنگار الجزیره از لبنان گزارش داد که شهرک‌های حبوش و عربصالیم در جنوب لبنان نیز هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از زمان گسترش حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس گذشته تاکنون، ۳۲۶۹ نفر به شهادت رسیده و ۹۸۴۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

کد مطلب 6842992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
      0 0
      پاسخ
      بشينيم نگاه كنيم تا برسن اينجا بعدم يكي بيانيه بده صلح خيلي خوبه صحبت كنيم ژست تمدن بگيره تو زمانه اي كه وحوش به اسم تمدن دين خدا رو هدف گرفتن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها