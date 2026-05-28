تداوم نقض آتش بس؛ حمله رژیم صهیونیستی به صور در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد یک هدف هوایی مشکوک را در محل فعالیت نیروهای این رژیم در جنوب لبنان رهگیری کرده است.

براساس این گزارش، رژیم صهیونیستی دو بار شهر صور در جنوب لبنان را هدف قرار داد. پیشتر، ارتش این رژیم از ساکنان شهر صور خواسته بود این منطقه را تخلیه کرده و به شمال رود زهرانی بروند.

خبرنگار الجزیره از لبنان گزارش داد که شهرک‌های حبوش و عربصالیم در جنوب لبنان نیز هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از زمان گسترش حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس گذشته تاکنون، ۳۲۶۹ نفر به شهادت رسیده و ۹۸۴۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.