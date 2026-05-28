به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی با حضور در پاسگاه‌های مرزی بایوه، آسن‌آباد و مرانه از توابع گروهان مرزی باشماق، از نزدیک از وضعیت خدمت و فعالیت مرزبانان در نقطه صفر مرزی بازدید کرد.

این بازدید با همراهی سردار رستمی، فرمانده مرزبانی استان کردستان، انجام شد و طی آن مسائل و شرایط خدمتی نیروهای مستقر در این پاسگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در دیدار با کادر و سربازان مرزبانی، ضمن تبریک عید سعید قربان، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی آنان در حراست از مرزهای کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت مأموریت مرزبانان در مناطق مرزی، اظهار داشت: امنیت، آرامش و ثبات حاکم بر کشور مرهون ایثار، هوشیاری و حضور مقتدرانه نیروهای مرزبانی در پاسداری از مرزهای جمهوری اسلامی ایران است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی همچنین خدمت در شرایط سخت جغرافیایی و اقلیمی مناطق مرزی را جلوه‌ای از روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری مرزبانان دانست و بر حمایت از این نیروهای خدوم تأکید کرد.