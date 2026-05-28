  1. استانها
  2. کردستان
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۸

نماینده ولی‌فقیه در کردستان از پاسگاه‌های مرزی مریوان بازدید کرد

نماینده ولی‌فقیه در کردستان از پاسگاه‌های مرزی مریوان بازدید کرد

مریوان- نماینده ولی‌فقیه در کردستان با حضور در پاسگاه‌های مرزی بایوه، آسن‌آباد و مرانه در مریوان، از نزدیک در جریان وضعیت خدمتی مرزبانان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی با حضور در پاسگاه‌های مرزی بایوه، آسن‌آباد و مرانه از توابع گروهان مرزی باشماق، از نزدیک از وضعیت خدمت و فعالیت مرزبانان در نقطه صفر مرزی بازدید کرد.

این بازدید با همراهی سردار رستمی، فرمانده مرزبانی استان کردستان، انجام شد و طی آن مسائل و شرایط خدمتی نیروهای مستقر در این پاسگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در دیدار با کادر و سربازان مرزبانی، ضمن تبریک عید سعید قربان، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی آنان در حراست از مرزهای کشور قدردانی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان از پاسگاه‌های مرزی مریوان بازدید کرد

وی با اشاره به اهمیت مأموریت مرزبانان در مناطق مرزی، اظهار داشت: امنیت، آرامش و ثبات حاکم بر کشور مرهون ایثار، هوشیاری و حضور مقتدرانه نیروهای مرزبانی در پاسداری از مرزهای جمهوری اسلامی ایران است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی همچنین خدمت در شرایط سخت جغرافیایی و اقلیمی مناطق مرزی را جلوه‌ای از روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری مرزبانان دانست و بر حمایت از این نیروهای خدوم تأکید کرد.

کد مطلب 6843008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها