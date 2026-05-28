۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

ورامین به کریدور آزادراهی متصل می‌شود

ورامین- معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی اتصال ورامین به کریدور آزادراهی پس از رفع معارضین و تأمین اراضی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند،صبح پنجشنبه، در حاشیه بازدید از زیرگذر طغان در بخش جوادآباد ورامین، اظهار داشت: با پیگیری‌های مسئولان منطقه به‌ویژه نماینده ورامین در مجلس، مقرر شده است رمپ‌ها و واریانت‌های اتصال به آزادراه اجرایی شود.

وی افزود: این پروژه نقش کلیدی در رفع بخشی از معضلات حمل‌ونقل و جابه‌جایی محصولات کشاورزی دشت ورامین ایفا کرده و به توسعه منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

بازوند با اشاره به نشست با فرماندار و گفت‌وگوی تلفنی با استاندار تهران، تصریح کرد: شرکت ساخت، اجرای تقاطع را برعهده می‌گیرد، اما رفع معارضین و تملک اراضی بر عهده مسئولان شهرستان و استان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی برآورد اولیه هزینه این پروژه را بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بخشی از موانع نیز مربوط به تأسیسات گاز است که باید در سطح استان تعیین تکلیف شود.

وی تأکید کرد: در صورت حل این مسائل، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد تا مطالبه مردمی برای اتصال به کریدور آزادراهی محقق گردد.

بازوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات ترافیکی محور قلعه‌نو، آن را یکی از گلوگاه‌های مهم تردد سه شهرستان به سمت تهران خواند و گفت: وزارت راه و شهرسازی پیگیر رفع این معضل و بهبود وضعیت محور مواصلاتی است.

