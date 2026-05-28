فرماندار ورامین: اجازه ساخت زیرگذر طغان ورامین صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، از صدور دستور شروع مقدمات اجرایی زیرگذر طغان خبر داد و گفت: با رفع معارضات، سال‌ها انتظار برای اتصال ورامین به اتوبان حرم تا حرم به پایان می‌رسد.

عباسی، با اشاره به پروژه‌های راه‌های مواصلاتی شهرستان ورامین اظهار کرد: راه‌های مواصلاتی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های هر شهرستانی است. زیرگذر طغان که ورامین را به اتوبان حرم تا حرم متصل می‌کند، سالیان سال در دست پیگیری بود و از مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان تهران محسوب می‌شد.

وی افزود: امروز در نشستی با بازوند، معاون زیرساخت وزارت راه و شهرسازی، پس از ارائه گزارش‌های فنی، مقرر شد روند رفع معارضات این پروژه از طریق استان و شهرستان پیگیری شود. خوشبختانه با توجه به آماده بودن طرح‌ها، ایشان دستور آغاز مقدمات کار را صادر کردند.

فرماندار ورامین در خصوص آزادراه آرام‌بیدگل به چرمشهر نیز گفت: در بازه هشت کیلومتری این مسیر با مشکل زیست‌محیطی مواجه هستیم. هرچند سرکار خانم انصاری سفر قبلی داشتند، اما ما به دنبال تضمین برای اجرای طرح از سوی شرکت زیرساخت بودیم، معاون وزیر راه قول دادند به محض رفع مشکل زیست‌محیطی، فاز دوم این آزادراه را از سمت چرمشهر آغاز کنند که این اقدام ورامین را از بن‌بست خارج می‌کند.

عباسی با اشاره به مشکل ترافیکی در محدوده قلعه‌نو اظهار داشت: درخواست احداث کمربندی سوم را مطرح کردیم که به دلیل همزمانی با سایر پروژه‌ها و محدودیت‌های اعتباری کشور، دستور انجام مطالعات مشاوره‌ای داده شد.

وی درباره اتصال قرچک و ورامین به اتوبان الغدیر نیز بیان کرد: فاز اجرایی این طرح با مشاورات قبلی انجام شده بود. قرار شد جلسه‌ای در وزارتخانه برگزار و طرح‌ها توسط مشاورین به‌روزرسانی شود. امیدواریم با پیگیری‌های نماینده و دستورات صادر شده برای دکتر بازوند، شاهد رفع تنگناهای حمل‌ونقل شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا باشیم.