نگهبان: ۶۴ هزار لیتر روغن خوراکی احتکار شده در یزد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان با اشاره به کشف بیش از ۶۴ هزار لیتر روغن خوراکی احتکار شده توسط پلیس امنیت اقتصادی استان اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و در پی رصد و پایش‌های هدفمند، موفق شدند محل نگهداری این محموله احتکار شده را شناسایی کنند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و در بازرسی از محل، بیش از ۶۴ هزار لیتر روغن خوراکی احتکار شده کشف کردند که ارزش آن ۲۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به اینکه در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و اقدامات قانونی لازم انجام شده است، تصریح کرد: پلیس با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، احتکار کالاهای اساسی و سوءاستفاده از نیازهای عمومی مردم با قاطعیت برخورد می‌کند.