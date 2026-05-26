به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شفیعیان در مشترک کارگروه آرد و نان و کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار شهرستان خرم‌آباد، اظهار داشت: تأمین کالاهای اساسی، تقویت معیشت مردم و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شهرستان است و هیچ‌گونه کم‌کاری در این حوزه پذیرفته نیست.

پلمب ۱۷ نانوایی متخلف در خرم‌آباد

وی با اشاره به تشدید بازرسی‌ها از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، افزود: اکیپ‌های بازرسی دستگاه‌های نظارتی و گشت‌های مشترک، چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند و با تخلفاتی از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار و قاچاق برخورد قانونی و قاطع انجام می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار خرم‌آباد، تصریح کرد: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده، تاکنون حدود ۱۷ واحد متخلف در سطح شهرستان پلمب شده و کشفیاتی در حوزه لوازم‌خانگی، روغن، آرد، محصولات پتروشیمی و برخی اقلام دیگر صورت‌گرفته است. پرونده متخلفان نیز برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

شفیعیان هدف از تشدید نظارت‌ها را ایجاد آرامش در بازار، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، حفظ قدرت خرید مردم و اطمینان از دسترسی عادلانه شهروندان به کالاهای موردنیاز دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید با حضور میدانی، تصمیم‌گیری سریع و اقدام هماهنگ، اجازه ندهند فشار مضاعفی به معیشت مردم وارد شود.

لزوم راه‌اندازی بازارچه‌های دائمی و موقت «مزرعه تا سفره»

وی در ادامه با اشاره به‌ضرورت حذف واسطه‌ها در عرضه محصولات کشاورزی، گفت: راه‌اندازی بازارچه‌های دائمی و موقت «مزرعه تا سفره» در سطح شهر خرم‌آباد باید با جدیت در دستور کار شهرداری، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار خرم‌آباد همچنین رفع مشکلات میدان میوه و تره‌بار را از مطالبات جدی کسبه این مجموعه دانست و بیان کرد: شهرداری و اتحادیه میوه و تره‌بار مکلف‌اند نسبت به بررسی و رفع مشکلات این میدان اقدام کنند و در برابر مطالبات فعالان این حوزه پاسخگو باشند.

شفیعیان با تأکید بر اهمیت کیفیت نان و رضایت مردم، تصریح کرد: نظارت بر کیفیت پخت، ساعات فعالیت نانوایی‌ها، نحوه توزیع آرد و عملکرد واحدهای خبازی باید به‌گونه‌ای باشد که مردم در تأمین نان روزانه خود با مشکل مواجه نشوند. ضمن برخورد با نانوایی‌های متخلف، واحدهای صادق، فعال و منظم نیز باید موردحمایت قرار گیرند.