توقف محموله میلیاردی سوخت قاچاق در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی حورمهر اظهار کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان یزد در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، با انجام تحقیقات میدانی و بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک محموله سوخت خارج از شبکه توزیع شدند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، یک دستگاه کامیون کشنده را در این رابطه متوقف کردند که در بازرسی از آن، مقدار ۶ هزار و ۳۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ حورمهر با اشاره به برآورد کارشناسی ارزش این محموله گفت: کارشناسان ارزش سوخت کشف شده را ۴ میلیارد و ۲۵۴ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال تخمین زده‌اند.