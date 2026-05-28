۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

بهامین: ۳۵۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق از ۲ کامیون در اردستان کشف شد

اصفهان -فرمانده انتظامی اردستان از شناسایی و توقیف۲ دستگاه کامیونت حامل سوخت خارج از شبکه توزیع در اردستان خبر داد و گفت: در این عملیات ۳ هزار و ۵۸۰ لیتر گازوئیل کشف شد.

سرهنگ حجت‌الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و با هدف جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، مأموران انتظامی این فرماندهی کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان را در دستور کار ویژه قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس حین پایش خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان اردستان، به دو دستگاه کامیونت مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن‌ها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان تصریح کرد: در بازرسی دقیق از این خودروها، ۳ هزار و ۵۸۰ لیتر سوخت از نوع گازوئیل که فاقد هرگونه مدارک قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع بود، کشف و ضبط شد.

سرهنگ بهامین با اشاره به بازداشت دو نفر در این رابطه خاطرنشان کرد: در این عملیات دو متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم مقتضی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر برخورد قاطعانه پلیس با قاچاقچیان و مخلان نظم اقتصادی عنوان کرد: سوخت از منابع ملی و سرمایه‌های استراتژیک کشور محسوب می‌شود؛ از همین رو پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در محورهای مواصلاتی، اجازه نخواهد داد سودجویان با قاچاق این منابع به اقتصاد کشور ضربه بزنند.

