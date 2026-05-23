به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شکوهی پیش از ظهر شنبه در دومین نشست شورای اداری شهرستان با تأکید بر تشدید نظارت بر بازار، گفت: با هرگونه گرانفروشی، احتکار و سوءاستفاده از شرایط کشور بدون اغماض برخورد خواهد شد و دستگاههای نظارتی به صورت شبانهروزی بازار را رصد میکنند.
وی با اشاره به فعالیت مستمر ستاد تنظیم بازار افزود: برخی کسبه با وجود مجاز بودن دریافت سود قانونی، در شرایط فعلی با حداقل سود فعالیت میکنند تا فشار کمتری به مردم وارد شود، اما در کنار آن تخلفاتی نیز وجود دارد که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
فرماندار تنکابن با اشاره به شرایط ویژه کشور تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و همراهی هستیم و سوءاستفاده از سفره مردم در این شرایط قابل تحمل نیست.
شکوهی در بخش دیگری از سخنان خود از راهاندازی اورژانس دریایی در سواحل تنکابن خبر داد و اظهار داشت: با همکاری شهرداری و شبکه بهداشت، تمامی مقدمات این طرح فراهم شده تا خدمات امداد و نجات در کمترین زمان ممکن به شهروندان و گردشگران ارائه شود.
وی همچنین از برنامهریزی برای ایجاد پلاژهای امن در سواحل شهرستان خبر داد و گفت: این فضاها با رعایت موازین شرعی و اخلاقی برای استفاده خانوادهها و بانوان آماده خواهد شد.
فرماندار تنکابن با انتقاد از اجرا نشدن برخی مصوبات اداری خاطرنشان کرد: دیگر پذیرفته نیست مصوبات جلسات فقط روی کاغذ باقی بماند و دستگاههای متولی موظف به اجرای کامل تصمیمات هستند.
شکوهی نسبت به غیبت برخی مدیران در جلسات هشدار داد و افزود: کاهش حضور مدیران در جلسات اداری قابل قبول نیست و با مدیرانی که نسبت به مسئولیتهای خود بیتفاوت باشند برخورد خواهد شد.
وی همچنین با انتقاد از برخی تغییر کاربریها و ساختوسازهای غیرمتعارف در روستاها تصریح کرد: برای مردم قابل پذیرش نیست که یک روستایی برای ساخت خانه با سختگیری روبهرو شود اما دهها هزار متر از باغات مرغوب به آسانی تغییر کاربری پیدا کند.
فرماندار تنکابن از ورود دستگاههای نظارتی به پرونده تغییر کاربریهای مشکوک خبر داد و تأکید کرد: عدالت در اجرای قانون باید به صورت کامل رعایت شود.
شکوهی در پایان بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی، حضور میدانی مدیران و تسریع در روند خدمترسانی به مردم تأکید کرد.
