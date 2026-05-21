توسعه دریامحور راهی برای تنوع اقتصاد خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی ظهر امروز پنجشنبه در جلسه دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با حضور مسئولان استانی با تشریح ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اظهار کرد: خوزستان به واسطه برخورداری از مهم‌ترین رودخانه‌های کشور و دسترسی به سواحل استراتژیک، ظرفیت‌های بالایی در حوزه آبزی‌پروری و اقتصاد دریاپایه دارد که تاکنون به طور کامل از آن‌ها بهره‌برداری نشده است.

موسوی افزود: ورود به عرصه اقتصاد دریامحور برای استانی همچون خوزستان فراتر از یک رویکرد اقتصادی است و ضرورتی برای گذار از اقتصاد متکی بر نفت و انرژی به اقتصادی متنوع، پایدار و پویا به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نقش صنعت شیلات در توسعه اقتصادی ادامه داد: شیلات به عنوان پیشران تحول در سواحل کشور نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، ارزآوری، صادرات و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند.

مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های این بخش بیان کرد: تولید ۱۱۱ هزار تن آبزیان در سال گذشته با وجود شرایط جنگی، آسیب به زیرساخت‌ها، نوسانات ارزی و محدودیت‌های صادراتی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنعت شیلات خوزستان و تلاش فعالان این حوزه است.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده برای احیای منابع آبی استان اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق اشتغال پایدار و افزایش سرانه مصرف پروتئین، سال گذشته ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه بچه ماهی بومی و دریایی با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد ریال در تالاب‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌های پشت سد استان رهاسازی شد.

وی افزود: این روند در سال جاری نیز ادامه دارد و تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار قطعه بچه ماهی برای بازسازی ذخایر در تالاب‌ها و هورهای استان رهاسازی شده است.

مدیرکل شیلات خوزستان با تأکید بر حمایت از جامعه صیادی اظهار کرد: تحقق سهمیه سوخت صیادان، جایگزینی موتورهای فرسوده دو زمانه با موتورهای چهار زمانه و تسهیل شرایط بهره‌برداری از لنج‌های چوبی از جمله اقدامات مهم سال گذشته در این بخش بوده است.

در ادامه این نشست، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با اشاره به ضرورت تدوین برش استانی برنامه جامع توسعه دریامحور اظهار کرد: اجرای این برنامه در راستای سند تحول سوم کشور با رویکرد اقتصاد دریامحور است و تدوین آن توسط این دانشگاه نشان‌دهنده ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در توجه به ظرفیت‌های راهبردی استان خوزستان است.

مرتضی بختیاری افزود: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با برخورداری از ظرفیت‌های علمی می‌تواند نقش مهمی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مرتبط با اقتصاد دریاپایه ایفا کند.

همچنین مسئول دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با تأکید بر تعامل دانشگاه با بخش خصوصی گفت: همکاری با بزرگ‌ترین شرکت کشتی‌سازی خصوصی کشور آمسکو می‌تواند نقش مؤثری در تسریع تحقق اقتصاد دریامحور داشته باشد.

در این نشست همچنین نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تقدیر از اقدام دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در تدوین برش استانی سند توسعه دریامحور اظهار کرد: تشکیل شورای صنایع دریایی استان، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری نظام‌مند حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور از عوامل مهم افزایش سهم این بخش در اقتصاد استان است.

در پایان این جلسه مقرر شد شورای عالی صنایع دریایی همکاری‌های لازم برای تشکیل شورای صنایع دریایی استان خوزستان، پیشنهاد تأسیس بخش دریایی در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و تشکیل کمیته‌های مشترک با حضور دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط را برای تدوین برنامه‌های کاربردی در حوزه‌های هشت‌گانه اقتصاد دریامحور انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه توسعه دریامحور استان خوزستان بر اساس سیاست‌های کلی و برنامه جامع توسعه دریامحور کشور و با هدف اجرایی‌سازی و انطباق اسناد بالادستی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استانی تدوین شده و در فرآیند تهیه آن، اساتید دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به همراه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله شیلات، صمت و آموزش فنی و حرفه‌ای استان مشارکت داشته‌اند.