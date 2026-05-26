دستگیری باند ۴ نفره سارقان اماکن خصوصی با کشف ۱۰ فقره سرقت در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، بعد از ظهر سه شنبه از انهدام یک باند ۴ نفره سارقان اماکن خصوصی در شهرستان پیشوا خبر داد؛ باندی که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران کلانتری ۱۳ جلیل‌آباد شناسایی و در چند عملیات ضربتی دستگیر شدند.

سردار امیریان در تشریح این عملیات اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان و مأموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت. تیم‌های عملیاتی با بهره‌گیری از روش‌های نوین اطلاعاتی، رصد میدانی و بررسی دقیق صحنه‌های جرم، موفق شدند اعضای این باند را که به‌صورت سازمان‌یافته اقدام به سرقت می‌کردند، شناسایی کنند.

وی افزود: مأموران پس از تکمیل اطلاعات، طی چند عملیات جداگانه و غافلگیرانه، هر چهار عضو باند را دستگیر کردند. متهمان در بازجویی‌های تخصصی پلیس، به ۱۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند.

به گفته جانشین فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران، ارزش اموال مکشوفه از این باند، شامل لوازم الکترونیکی، ابزارآلات، وجوه نقد و سایر اقلام سرقتی، حدود ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار امیریان با اشاره به تشکیل پرونده و انتقال متهمان به مرجع قضائی، تأکید کرد:

پلیس شرق استان تهران با قاطعیت کامل و بدون اغماض با سارقان و مخلان امنیت برخورد کرده و تأمین امنیت شهروندان را خط قرمز خود می‌داند.