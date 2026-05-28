بهبود وضعیت روشنایی بزرگراه خلیج فارس آغاز شد

حمیدرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در قالب این پروژه، عملیات تعمیر و نوسازی ۶۳ دستگاه تابلوی برق جاده‌ای محور بزرگراهی بوشهر تا دالکی و انتهای حوزه استحفاظی استان بوشهر اجرایی خواهد شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر یادآور شد: این پروژه با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود روشنایی معابر و پیشگیری از سرقت‌های احتمالی در دستور کار قرار گرفته و تا هفته دولت تکمیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: نگهداری و بروزرسانی تابلوهای برق جاده‌ای در محورهای استان به‌صورت مستمر در دستور کار اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قرار دارد تا ایمنی عبور و مرور در این مسیرها افزایش یابد.