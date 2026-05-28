به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدیپور امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها ضمن اعلام خبر آغاز فصل کشت ذرت علوفهای در لرستان، اظهار داشت: برنامهریزیهای امسال برای کشت این محصول کاملاً مبتنی بر الگوی کشت، ظرفیت منابع آبی و شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان صورتگرفته است تا ضمن حفظ پایداری تولید، بهرهوری مصرف آب نیز به میزان قابلتوجهی ارتقا یابد.
وی با تأکید بر اهمیت استراتژیک ذرت علوفهای در زنجیره تولیدات کشاورزی، افزود: در سال جاری، هدفگذاری برای کشت سه هزار و ۵۰۰ هکتار ذرت علوفهای نهایی شده است که پیشبینی میشود بیش از ۲۲۰ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود، تولیدی که نقشمحوری در تأمین خوراک دام، پایداری سایر بخشهای کشاورزی و تقویت امنیت غذایی استان ایفا میکند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان در تشریح نحوه تعیین سطوح زیر کشت، گفت: سطح زیر کشت در هر منطقه بر اساس شاخصهای دقیق فنی و مطالعات کارشناسی، از جمله راندمان مصرف آب، قابلیت اراضی، شرایط اقلیمی و وضعیت منابع آب زیرزمینی تعیین شده است. هدف اصلی ما در این مسیر، حرکت به سمت کشاورزی پایدار، مدیریت بهینه منابع آبی و توسعه هدفمند سطح زیر کشت بدون آسیب به منابع پایه است.
محمدیپور با اشاره به رویکردهای علمی این سازمان برای ارتقای بهرهوری، تصریح کرد: اولویت ما استفاده از روشهای نوین در مدیریت زراعی است. استفاده از ارقام زودرس و متحمل به تنش خشکی، توسعه سامانههای نوین آبیاری، کاهش تلفات آبی و رعایت دقیق اصول فنی کشت از جمله اقداماتی است که بهمنظور حفظ عملکرد تولید و فراهمسازی زمینه توسعه پایدار این محصول در سالهای آینده دنبال میشود.
وی از تمامی کشاورزان خواست تا با رعایت دقیق الگوی کشت ابلاغی و همکاری نزدیک با کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی، سازمان را در مسیر تحقق تولید پایدار و مدیریت اصولی منابع آبیاری کنند.
