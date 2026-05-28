به گزارش خبرنگار مهر،در آستانه فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، آیین اهتزاز پرچم متبرک حرم مطهر امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام روز جمعه هشتم خردادماه ۱۴۰۵ در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.



این مراسم معنوی از ساعت ۱۰ صبح در گلزار شهدای علی بن جعفر علیه‌السلام آغاز می‌شود و جمعی از ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام در آن حضور خواهند یافت.



بر اساس اعلام برگزارکنندگان، پرچم متبرک حرم علوی با همراهی خادمان آستان مقدس امیرالمؤمنین علیه‌السلام به قم منتقل شده و در این آیین بر فراز محل برگزاری مراسم به اهتزاز درمی‌آید.



همچنین خادمیاران رضوی استان قم نیز در کنار خادمان حرم علوی در برگزاری این برنامه مشارکت خواهند داشت و فضای مراسم رنگ و بویی معنوی به خود خواهد گرفت.



این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ولایت و تعمیق پیوندهای معنوی مردم با ساحت نورانی امیرالمؤمنین علیه‌السلام برگزار می‌شود و پیش‌بینی شده است که اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و علاقه‌مندان به اهل بیت علیهم‌السلام در آن حضور یابند.



حضور پرچم متبرک حرم حضرت علی علیه‌السلام در قم، جلوه‌ای از ارادت مردم این شهر به خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام به شمار می‌رود.



این آیین با مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی و همکاری برخی نهادهای مرتبط در استان قم برگزار خواهد شد و تلاش شده است تا حال و هوای معنوی حرم علوی برای عاشقان اهل بیت علیهم‌السلام تداعی شود.

