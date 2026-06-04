خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - علیرضا نوری کجوریان: گروهی از غدیرپژوهان مازندران بر این باورند که واقعه غدیر خم، فراتر از یک حادثه در قرن اول هجری، ایدئولوژی زنده و پویایی است که می‌تواند در عصر غیبت، نقشه راه تمدن مهدوی را ترسیم کند.

این اندیشه‌وران معتقدند، نادیده گرفتن ابعاد تمدن‌ساز غدیر، جامعه بشری را از الگوی کاملی از حکمرانی، عدالت و معنویت که می‌تواند پاسخگوی نیازهای پیچیده عصر حاضر باشد، محروم کرده است.

خبرگزاری مهر مازندران، در گفت‌وگو با این صاحب‌نظران، ابعاد مغفول‌مانده این ایدئولوژی انسان‌ساز و ظرفیت‌های آن برای برون‌رفت از چالش‌های جهان معاصر را واکاوی می‌کند.

هجدهم ذی الحجه در نگاه مفسران، مورخان و محدثان فریقین، روزی است که آسمان اسلام با نزول دو آیه شریفه تبلیغ و اکمال رنگ و بویی دیگر یافت. درست در مسیر بازگشت از حجةالوداع، در منطقه غدیر خم، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی الهی را به اجرا گذاشت که خط سرنوشت امت اسلامی را برای همیشه ترسیم کرد.

اکنون در مازندران، غدیرپژوهان بر این باورند که این استان با پیشینه دیرینه ارادت به اهل بیت علیهم السلام، می‌تواند الگویی برای احیای این سنت الهی در سراسر کشور باشد.

غدیر؛ اعلامیه سیاسی و بنیان نظریه حکومت در اسلام

حجت الاسلام علیمردان خطیبی، امام جمعه موقت نوشهر و مدرس حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با صراحت اعلام کرد که غدیر تنها یک موضوع معنوی و فردی نیست، وی گفت: هجدهم ذی الحجه یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی و نقطه عطفی در تاریخ اسلام است و در این روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به فرمان الهی، مولا علی بن ابی طالب علیه السلام را به عنوان جانشین، مولا و صاحب اختیار مؤمنان معرفی کرد.

وی ادامه داد:این رویداد که با نزول آیات تبلیغ و اکمال همراه بود، نه یک موضوع معنوی و فردی، بلکه یک اعلامیه سیاسی و بنیان نظریه حکومت در اسلام است.

این محقق و پژوهشگر در تبیین ابعاد سیاسی غدیر، چهار محور اساسی را برشمرد و اظهار داشت: نصب الهی جانشین توسط خداوند متعال، تأسیس نظام سیاسی عادلانه با محوریت امیرالمؤمنین علیه السلام، جدا ندانستن دین از سیاست و لزوم اجرای احکام الهی توسط حکومت و همچنین مسئولیت همگانی برای پذیرش و حمایت از رهبری عادلانه، ابعاد سیاسی این واقعه عظیم را تشکیل می دهد.

امام جمعه موقت نوشهر در ادامه به ابعاد اجتماعی غدیر پرداخت و خاطرنشان کرد: وحدت و برادری در جامعه اسلامی، الگوگیری از اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه در تمام شئون زندگی، بیعت و مشارکت مردمی در تعیین سرنوشت خود و ترویج امر به معروف و نهی از منکر در سایه حکومت صالحان از مهمترین دستاوردهای اجتماعی غدیر به شمار می رود.

حجت‌الاسلام خطیبی با اشاره به جایگاه حدیث غدیر در منابع روایی تأکید کرد: حدیث غدیر از متواترترین و معتبرترین احادیث میان فریقین شیعه و سنی است و حتی خاورشناسان غربی نیز صحت تاریخی آن را تأیید کرده اند.

وی در پایان گفت: در عصر غیبت امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، غدیر همچنان یک ایدئولوژی زنده و تمدن ساز است که مؤمنان را به سوی تشکیل حکومت عادلانه، انتظار فرج و تحقق آرمانهای والای اسلامی راهنمایی می کند.

مازندران؛ خاستگاه ارادت به اهل بیت و احیای غدیر

حجت الاسلام لائینی، امام جمعه نکا با اشاره به پیشینه مازندران در ترویج فرهنگ علوی گفت: دشمنان اسلام و دشمنان ولایت تمام سعی و تلاششان بر این است که نام امیرالمؤمنین و نام پیغمبر از بین برود وداز روزی که امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه پیغمبر نصب شد تا الان، همچنان این دشمنی ها و این عداوت ها و کینه ها ادامه دارد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود::اما مازندران همواره پایگاه ارادت به اهل بیت علیهم السلام بوده و امروز نیز می تواند پرچمدار احیای غدیر در کشور باشد.

امام جمعه نکا با تأکید بر وظیفه اهل ولایت در قبال این تهاجم فرهنگی و تاریخی افزود: تمام تلاش و سعی اهل ولایت باید این باشد که این غدیر را به عنوان اولین و مهمترین عید مسلمین جشن بگیرند و قدر بدانند و احیا کنند.

حجت‌الاسلام لائینی همچنین به سفارش مهم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد و گفت: پیغمبر فرمود که حاضرین به غائبین برسانند و پدرها به فرزندانشان این مسئله را برسانند تا روز قیامت، و این وظیفه را پیغمبر اکرم برای ما تعیین کرد و همه مسلمین متدین، شیعیان امیرالمؤمنین و سادات اجلا باید برای احیای غدیر و هر چه باشکوه تر برگزار شدن جشن های غدیریه تلاش کنند.

مردمی سازی غدیر؛ رسالت امروز جامعه اسلامی مازندران

در این میان، حجت الاسلام مجتبی روحانی، امام جمعه بابل دیدگاهی عملیاتی و میدانی نسبت به غدیر ارائه داد و با تأکید بر اینکه مهمترین وظیفه امروز در ارتباط با این عید بزرگ، مردمی سازی آن است، گفت: از ابتدای شکل گیری جریان غدیر، پیامبر اکرم مأموریت یافت این امر را به سایر مسلمین ابلاغ کند.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود::امروز وظیفه ما این است که این امر را بازسازی کنیم و به دیگران منتقل نماییم و همه را در این جریان دخیل سازیم.

امام جمعه بابل با ارائه یک نقشه عملیاتی تأکید کرد که انتقال پیام غدیر باید در قالب خانواده، مغازه ها، کارخانه ها، مساجد و محافل مختلف انجام شود و در خیابان هم باید در قالب موکب هایی مانند چند سال قبل، مردمی سازی غدیر محقق شود و طعم شیرین غدیر به آحاد جامعه چشانیده شود.

حجت الاسلام روحانی در پایان ابراز امیدواری کرد: مردم شریف شهرستان بابل در روزهای آینده در این زمینه انجام وظیفه کنند و خدای متعال همه را از ولایت امیرالمومنین بهره مند بفرماید.

مساجد و کانون های فرهنگی؛ بازوان اجرایی احیای غدیر در مازندران

علیرضا مومنی خنکدار، سرپرست ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد مازندران نیز با تأکید بر نقش بی بدیل مساجد و پایگاه های فرهنگی در ترویج غدیر گفت: جشن غدیر می تواند گام مؤثری در ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد و گرامی داشت این روز یک وظیفه همگانی است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: مازندران با دارا بودن هزاران کانون فرهنگی هنری در مساجد، ظرفیت بی نظیری برای احیای غدیر و ترویج فرهنگ علوی دارد.

به گفته وی، گرامیداشت غدیر در سه عرصه اساسی خلاصه می شود: برگزاری برنامه های مناسبتی، درگیر کردن نوجوانان و جوانان و مشارکت محلات و مساجد.

خنکدار با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در کانون های فرهنگی مساجد استان تأکید کرد که در ایام غدیر، شاهد برگزاری برنامه های فرهنگی، مذهبی و مناسبتی خوبی در سطح محلات خواهیم بود.

واقعه غدیر از نگاه غدیرپژوهان مازندران، بسیار فراتر از یک رویداد تاریخی یا یک مراسم مذهبی فصلی است. غدیر در این نگاه، یک پروژه تمدنی تمام عیار است که ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه اسلامی را در بر می گیرد.

مازندران با پیشینه دیرینه ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام و با دارا بودن علما، خطبا، کانون های فرهنگی مساجد و مردم ولایتمدار، به عنوان یکی از پایگاه های اصلی احیای غدیر و ترویج فرهنگ علوی در کشور شناخته می شود.