تاج: برای تیم ملی باید ویزای مولتی صادر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در حاشیه مراسم جشن صعود نماینده فوتسال مشهد به لیگ برتر به مسئله حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ و اقدامات پیش رو هم اشاره و اظهار کرد: در مورد جام جهانی و ویزا، تغییراتی در محل اسکان تیم داشتیم. این موضوع قطعی است که ما به مکزیک اعزام خواهیم شد.

رئیس فدراسیون فوتبال بیان کرد: فیفا لیست را تقریباً مشخص کرد و قرار بود طبق صحبت‌های من، آنها نیز لیست را اعلام کنند، اما این موضوع به تعطیلات آنها برخورد و نشد. در نهایت، همه ما به این نتیجه رسیدیم که با هم، یعنی ما، مکزیک، فیفا و آمریکا، به صورت همزمان این موضوع اسکان تیم ملی در مکزیک را اعلام کنیم. تیم ملی در حال آماده‌سازی است و نگرانی‌هایی که قبلاً در مورد اقامت یک روزه در آمریکا وجود داشت، اکنون در مکزیک برطرف شده است. هیچ مشکلی وجود ندارد. البته من به مردم آمریکا و دوستان ایرانی که در آنجا حضور دارند، امیدوارم که ملی‌پوشان را به بهترین شکل تشویق و حمایت خواهند کرد.

وی همچنین گفت: آنچه در مورد تیم ملی و ویزاها می‌دانم این است که فیفا باید ویزای مولتی صادر کند تا بازیکنان بتوانند رفت و آمد کنند. اگر بنا باشد ویزا برای حضور در آمریکا نباشد، قاعدتاً مشخص است که چه اتفاقی می‌افتد. مهم این است که فدراسیون فوتبال و کشور به صورت جدی پیگیر هستند که هیچ‌گونه اقتدار کشور زیر سوال نرود. تیم ملی ایران در حال جنگ است و این را در بدرقه، حضور در میدان و آمادگی کشور برای چنین بحث‌هایی نشان داده است.

رئیس فدراسیون فوتبال درخصوص حضور سردار آزمون در تیم ملی هم گفت: در جریان جزئیات نیستم!