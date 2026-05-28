دعوت ۳ بانوی گلبهاری به اردوی تیم ملی فوتسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید کمالی اظهار کرد: فاطمه پژمان، محدثه راستگو و معصومه حسن زاده از جمله سه بانوی گلبهاری هستند، که به دلیل عملکرد قابل توجه در رقابت های اخیر از سوی کادر فنی به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شده اند.

رئیس ورزش و جوانان گلبهار افزود: همچنین از بین ورزشکاران گلبهاری، معصومه حسن زاده از سوی سر مربی تیم فوتسال بانوان به عنوان دروازه بان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان دعوت شده است.

وی با اشاره به نقش کلیدی مربیان در دعوت بازیکنان گلبهاری به اردوی تیم ملی فوتسال گفت: هر سه بانوان فوتسالیست مراحل آماده‌ سازی و تمرینات تخصصی خود را زیر نظر بهناز احمد نیا مربی با سابقه و نام‌ آشنای استان پشت سر گذاشته‌اند و بی‌ گمان این افتخار بزرگ، حاصل زحمات شبانه‌ روزی این مربی فنی و همراهی خانواده‌ های این سه ورزشکار گلبهاری است.

کمالی ادامه داد: دعوت این بازیکنان نشان از پویایی این رشته ورزشی در گلبهار داشته و حضور تیم‌ های آقایان و بانوان در مسابقات مختلف نشان از موفقیت این رشته ورزشی دارد، لذا یکی از اهداف اصلی ما این است که بستر مناسبی برای رشد بازیکنان جوان فراهم کنیم تا بتوانند توانایی‌ های خود را نشان دهند.

رئیس ورزش و جوانان گلبهار اظهار کرد: آینده تیم ملی متعلق به همین بازیکنان است و باید شرایطی ایجاد شود که در کنار کسب تجربه، اعتماد به‌ نفس لازم را هم به دست بیاورند، امید است بانوان گلبهاری نقش تعیین کننده و موثری داشته باشند، که این امر گواه بر سرمایه‌گذاری مناسب در رده های سنی پایه را می‌ طلبد و نشان دهنده رشد قابل توجه رشته فوتسال در بین بانوان است.