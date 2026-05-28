قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه، ۷ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۷ هزار و ۲۹۰ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۵ هزار و ۹۶۴ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۱ هزار و ۲۹۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۹ هزار و ۷۵۲ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۱۰۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۷۴۵ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۷۵ تومان و قیمت خرید حواله آن دو هزار و ۵۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۷۱۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۵۲۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۳۷ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۲۳ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۳۵۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۵۲۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۸ هزار و ۲۸۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۷ هزار و ۳۹۹ تومان است.