به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی، اظهار داشت: تلاش شبانه‌روزی فعالان و کارکنان شعبه ۶۱ شورای حل اختلاف شهرستان خرم‌آباد، منجر به حصول صلح و سازش در ۱۱ فقره پرونده قضایی شد.

وی گفت: این پرونده‌ها که موضوعات متنوعی از جمله پنج مورد مطالبه وجه، توهین، الزام به تمکین، مطالبه خسارت، مطالبه نفقه، خیانت‌درامانت و الزام به تنظیم سند را شامل می‌شدند، با برگزاری جلسات متعدد و با رویکردی انسان‌دوستانه و در راستای کاهش اطاله دادرسی، به سازش ختم و طرفین پرونده‌ها به حقوق قانونی خود دست یافتند.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، افزود: این سازش‌ها که در راه رضای خداوند متعال و به احترام مقام شامخ شهید ماه رمضان، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌سره) صورت پذیرفت، گامی مهم در جهت تحقق اهداف قوه قضائیه در زمینه گسترش فرهنگ صلح و سازش و برقراری عدالت اجتماعی تلقی می‌شود. این مهم، موجب جلب رضایت کامل مراجعان و ایجاد فضایی همدلانه بین طرفین شد.