به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد عالیخانی در سخنانی، اظهار داشت: آئین افتتاح پویش ملی و نمایشگاهی «هزار میدان، هزار بازار» با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، نمایندگان نهادهای حمایتی و جمعی از پیشکسوتان و صنعتگران حوزه میراثفرهنگی، در عمارت تاریخی «بیرجندی» بروجرد برگزار شد.
وی با اشاره به اهمیت این رویداد، اظهار کرد: برگزاری این پویش در یک بنای تاریخی و هویتمند، پیامی روشن از پایداری فرهنگ، هنر و اصالت لرستان است؛ چراکه صنایعدستی این استان، ریشه در تاریخ و هویت مردم زاگرس دارد و میتواند نقش مؤثری در رونق تولید و اقتصاد هویت بنیان ایفا کند.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی لرستان با بیان اینکه پویش «هزار میدان، هزار بازار» تنها یک نمایشگاه نیست، افزود: این رویداد، ویترینی از ثمرات تلاشهای جهادی در حوزه اشتغالزایی است و صنایعدستی را باید کمهزینهترین و پایدارترین مسیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
عالیخانی، ادامه داد: با برنامهریزی دقیق، همافزایی دستگاههای حمایتی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی تبصره ۱۵، تاکنون بیش از ۶۵۰ طرح تولیدی و کارآفرینی در استان شناسایی و موردحمایت قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: در این راستا، بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاصیافته که نتیجه ملموس آن، ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۷۰۰ نفر از هنرمندان و جوانان مستعد لرستان بوده است.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی لرستان، افزود: این آمار تنها عدد نیست، بلکه نشاندهنده ۷۰۰ خانوادهای است که امروز به واسطه هنر و اصالت خود، صاحب معیشت پایدار شدهاند.
عالیخانی با تأکید بر اینکه حمایت از هنرمندان نباید فقط به پرداخت تسهیلات محدود شود، گفت: نگاه ما به این حوزه، نگاهی زنجیرهای است؛ نگاهی که از آموزش اصولی آغاز میشود، به حمایت از تولید میرسد و در نهایت با بازارسازی درست به نتیجه میرسد.
وی تصریح کرد: با تمرکز بر آموزشهای تخصصی و بهروزرسانی رشتههای بومی، کیفیت تولیدات هنرمندان لرستانی به استانداردهای جهانی نزدیک شده و حاصل این تلاشها، کسب ۸ نشان بینالمللی یونسکو و ۸۲ نشان ملی کیفیت بوده است.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی لرستان با اشاره بهضرورت ورود صنایعدستی به بازارهای نوین، افزود: هدف نهایی ما تبدیل «هنرِ محض» به «هنرِ ثروتآفرین» است و در این مسیر، از حضور صنعتگران در فضای مجازی، برندسازی محصولات و ایجاد بسترهای فروش حمایت میکنیم تا واسطهها کاهشیافته و ارزش افزوده مستقیم به تولیدکننده برسد.
عالیخانی با قدردانی از همراهی فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد، ستاد پیشرفت منطقهای، بنیاد علوی، بنیاد برکت و دیگر نهادهای حمایتی اظهار کرد: بروجرد همواره دیار فرزانگان و گهواره هنر بوده است و هنرمندان این خطه، با آفرینش آثار فاخر، پاسداران هویت ملی ما هستند.
وی گفت: صنایعدستی لرستان بنبست ناپذیر است و ما متعهدیم با تمام توان در مسیر توسعه بازار، برندسازی و معرفی جهانی آثار هنرمندان این دیار گام برداریم.
