بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی روزهای پنجشنبه و جمعه برای همه نقاط استان رشد ابر پیشبینی میشود.
وی گفت: امروز در مناطق شمالی و شرقی و فردا در همه نقاط استان سرعت وزش باد به بازه نسبتاً شدید تا شدید نیز خواهد رسید.
مدیرکل هواشناسی لرستان، تصریح کرد: شرایط وزش باد در ساعاتی از روز جمعه میتواند با مخاطراتی همچون خطر سقوط اشیا، خسارت به برخی سازهها، خطر شکستن درختان کهنسال، احتمال نفوذ گردوغبار، کاهش میدان دید افقی و... همراه باشد.
مرادپور، افزود: از شنبه تا دوشنبه جو منطقه نسبتاً آرام و پایدار خواهد بود.
وی گفت: از نظر نوسانات دمایی، امروز دماهای روزانه افزایش مییابند و هوا گرمتر میشود.
