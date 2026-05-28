جمعه داغ و خاکی در انتظار کاشان و آران و بیدگل

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز پنج‌شنبه آسمان در کاشان و آران و بیدگل صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد متوسط بود و دما کمی نسیت به دیروز افزایش داشت.

وی با بیان اینکه شرایط برای فردا جمعه کمی متفاوت است، ابراز کرد: فردا آسمان در کاشان و آران و بیدگل صبح کمی ابری و بعد از ظهر ابرها افزایش پیدا می کند.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرپ: این وضعیت باعث انباشت گرما شده و دمای حداکثر با افزایش چهار تا پنج درجه‌ای به بالای ۴۰ درجه خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: در ساعات فردا بعد از ظهر وزش باد غربی نسبتا شدید تا شدید پیش بینی شده که احتمال خیزش گرد و خاک محلی نیز وجود دارد.

ارغوانی افزود: برای شنبه ۹ خرداد، دما کمی کاهش می‌یابد اما وزش باد شدید و نسبتا شدید در بعد از ظهر ادامه خواهد داشت و همچنان احتمال گرد و خاک وجود دارد.