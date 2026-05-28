پورجمشیدیان: در تاریخ نظامی دنیا نظیر آقای پاکپور را نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در حاشیه مراسم گرامی‌داشت شهید پاکپور، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهید پاکپور از زمان محول نمودن فرماندهی کل سپاه اسب مقام معظم رهبری به وی، ظرف کوتاه‌ترین مدت توانستند با اشراف کامل مدیریت کند و کوچک‌ترین وقفه‌ای در مدیریت جنگ اتفاق نیفتاد.

وی افزود: وی هم به جنگ دریایی اشراف داشتند و هم اشراف به جنگ هوایی و موشکی داشتند و اساساً مشکلی در این زمینه ها نداشتند.

پورجمشیدیان گفت: شما مشاهده می‌نمایید ما در جنگ ۱۲ روزه به سرعت بر جنگ مسلط شدیم و دشمن را ظرف چند روز به یک گوشه رینگ بردیم که دشمن دیگر نمی‌تواند سواری بکند و به تقاضای آتش بس افتاد.

وی ادامه داد: وی قبل از جنگ به تمام جبهه‌ها، تمام پایگاه‌ها و تمام مناطق موشکی، دریایی، زمینی و هوایی ما را رفتند و از نزدیک مواضع کشورمان را دیده و تدبیر کردند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور عنوان کرد: شما در جنگ رمضان با اینکه خود آقا از اولین شهدای جنگ رمضان است، در واقع به صورت آتش به اختیار با توجه به تدابیری که سردار پاک‌پور قبلاً ارائه کرده بودند، بلافاصله نسبت به دشمن آمریکایی و صهیونیستی عکس العمل نشان دادیم.

وی بیان کرد: بنده به عنوان یک سرباز کوچک اعلام می‌کنم که در تاریخ نظامی دنیا نظیر آقای پاکپور را نداریم.

پورجمشیدیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تلاش دشمن برای ناامن کردن مرزهای غربی کشور، گفت: پس از تحولات جنگ ۱۲ روزه و حوادث ماه رمضان، دشمنان تلاش زیادی برای ایجاد ناامنی در مرزهای غربی کشور داشتند، اما با هوشیاری و آمادگی نیروهای مسلح، امنیت کامل در این مناطق برقرار است.

وی اظهار کرد: در استان‌های مرزی از جمله ایلام و سایر مناطق غربی کشور، گروه‌های ضدانقلاب تلاش‌هایی برای ایجاد ناامنی انجام دادند، اما ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با آمادگی کامل، کنترل اوضاع را در دست داشتند و اجازه تحقق اهداف دشمن را ندادند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور افزود: وضعیت مرزها نسبت به قبل از جنگ آرام و باثبات است و در حال حاضر نیز با تلاش نیروهای مسئول، امنیت کامل در مرزها برقرار شده است.

پورجمشیدیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پایانه‌های مرزی و مراودات مرزی بدون مشکل در حال انجام است و خوشبختانه هیچ مشکل خاصی در مرزهای کشور وجود ندارد و امور مرزی به خوبی در حال مدیریت و اجراست.