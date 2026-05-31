به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان عصر یکشنبه در آیین گرامیداشت شهیدان سپهبد محمد پاکپور، سردار شهید سلیمانی و جمعی از فرماندهان شهید نیروهای مسلح که در مسجد جامع بندرعباس برگزار شد، با اشاره به سال‌ها همکاری و همراهی با این فرماندهان، اظهار داشت: افتخار داشتم دهه‌ها در کنار رزمندگان و فرماندهان بزرگی همچون شهید پاکپور حضور داشته باشم؛ شخصیت‌هایی که با فداکاری و ایثار، امنیت و آرامش امروز کشور را رقم زدند.

وی شهید پاکپور را از چهره‌های ماندگار تاریخ نظامی ایران دانست و افزود: تسلط، دانش و اشراف او بر حوزه‌های مختلف نظامی در سطحی بود که می‌تواند به‌عنوان یک الگوی آموزشی در مراکز عالی نظامی مورد توجه قرار گیرد. این شهید والامقام در حالی که دانشجوی رشته دندانپزشکی دانشگاه تهران بود، با احساس مسئولیت نسبت به شرایط کشور مسیر زندگی خود را تغییر داد و وارد عرصه دفاع و جهاد شد.

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به سوابق عملیاتی شهید پاکپور در مناطق مختلف کشور از جمله کردستان، پاوه، شمال‌غرب و جنوب‌شرق، خاطرنشان کرد: او تمامی مراتب فرماندهی و مدیریت نظامی را طی کرد و با هوش، درایت و شناخت دقیق از میدان‌های عملیاتی، همواره در خط مقدم مأموریت‌های حساس حضور داشت.

پورجمشیدیان همچنین نقش فرماندهان شهید در ارتقای توان دفاعی کشور و تثبیت امنیت در آبراه‌های راهبردی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخش مهمی از ظرفیت‌ها و آمادگی‌هایی که امروز در حوزه صیانت از منافع ملی و امنیت منطقه‌ای مشاهده می‌شود، حاصل سال‌ها تلاش، برنامه‌ریزی و مجاهدت فرماندهانی چون شهید پاکپور و دریادار تنگسیری است.

وی با اشاره به سوابق فرماندهی شهید پاکپور اظهار کرد: توانمندی‌های این فرمانده شهید در حوزه رزم ترکیبی، عملیات هوایی و شناخت عمیق از جبهه مقاومت، از مهم‌ترین ویژگی‌های او بود که جایگاه ویژه‌ای برای وی در ساختار دفاعی کشور ایجاد کرده بود.

قائم‌مقام وزیر کشور تأکید کرد: پاسخ‌های سریع و قاطع جمهوری اسلامی ایران به تهدیدات و تجاوزات دشمنان، نتیجه سال‌ها تلاش و آمادگی فرماندهانی است که شبانه‌روز برای ارتقای توان دفاعی کشور فعالیت کردند و بخش مهمی از زندگی شخصی خود را وقف مأموریت‌های ملی و امنیتی ساختند.

پورجمشیدیان در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت و همدلی را مهم‌ترین نیاز امروز کشور دانست و گفت: اختلاف و چنددستگی بزرگ‌ترین تهدید برای منافع ملی است. امروز دولت، مجلس و قوه قضائیه با تمام ظرفیت در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور در حال فعالیت هستند و تداوم این هم‌افزایی می‌تواند زمینه‌ساز عبور موفق از چالش‌ها و تقویت اقتدار ملی باشد.

وی در پایان تصریح کرد: حفظ انسجام داخلی، حمایت از منافع ملی و تقویت روحیه همبستگی میان مسئولان و مردم، مهم‌ترین سرمایه کشور در مسیر پیشرفت و مقابله با تهدیدها به شمار می‌رود.